„Máme za víkend o padesát procent vyšší výtoč,“ hlásí obsluha rumburské benzinky, poslední na české straně. Řidiči, kteří sem z Německa zajedou, ušetří na plné nádrži vozu v přepočtu 800 korun.
O pár kilometrů dál v Ebersbachu nebo Žitavě naopak čerpadla zejí prázdnotou. Za půl hodiny, kdy reportér redakce iDNES.cz čekal na benzínce v Sohland an der Spree, nepřijelo jediné auto. „Všichni jsou u vás, v Česku,“ lomí rukama obsluha.
„Vemte to oklikou přes Polsko. Za Hrádkem nad Nisou celníci chytaj, ráno jsem tam jela,“ upozorňuje čerpadlářka Dana na Euro Oilu v Hrádku nad Nisou.