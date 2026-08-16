Byty ale zároveň zůstávají v nabídce výrazně kratší dobu. Lidé by tak podle hlavního ekonoma České bankovní asociace (ČBA) neměli podcenit přípravu hypotéky před samotným výběrem bytu.
Roste i počet nabídek
Nejvíc zdražila Ostrava, a to o více než 65 procent. Ještě před třemi lety se tam ceny za metr čtvereční pohybovaly okolo 43 tisíc korun, minulý měsíc už začínala stejná výměra na 71 tisících. Rostl i počet nabídek, z 991 na 1 108, tedy o bezmála 12 procent.
Na rychlém trhu mají lidé méně času na rozhodování a prodávající může vybírat z více zájemců.