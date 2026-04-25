Zatímco někde se nájmy za posledních deset let zdvojnásobily, jinde bylo zdražování zanedbatelné. Ve srovnání s loňským rokem se dokonce objevují lokality, kde mírně zlevňovaly.
Podle exkluzivních dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a portálu Reality.iDNES.cz dosáhla v dubnu průměrná cena za metr čtvereční 323 korun. To je v průměru o osm procent více než před rokem.
Nejméně za posledních deset let nájemné rostlo v Sokolově, a to o necelých 44 procent na 184 korun za metr. Za poslední rok už ale toto město v Karlovarském kraji začalo nízké ceny dohánět.