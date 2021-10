Za plyn 20 tisíc, nemám na jídlo. Klienti Bohemia Energy teď zaplatí až čtyřnásobek

Bez vánočních dárků budou děti Simony Tomášové ze Semil. Kvůli krachu Bohemia Energy spadla k takzvanému dodavateli poslední instance (DPI), který jí trojnásobně zvedl zálohy na elektřinu. A mladá maminka na ně nemá.

„Místo záloh 7,5 tisíce po nás chce ČEZ zálohu na říjen 20,5 tisíce. Už si zařizuju novou stálou smlouvu, kde to bude činit v uvozovkách jenom 11 tisíc, ale i tak počítám, že říjen a listopad finančně nedám, vánoční dárky nebude z čeho nakoupit,“ stěžuje se devětadvacetiletá matka tří dětí. „Ještě by mohli opět zavřít školy a mám místo v Bohnicích zajištěné,“ hořce dodává. Do systému DPI spadlo v říjnu milion odběrných míst v Česku.