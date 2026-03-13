Za posledních deset let v celém Česku vzrostla nabídková cena bytů z 28 457 korun za metr čtvereční na 95 296 korun. To znamená zdražení skoro o 235 procent. Rozdíly mezi okresy jsou ale obrovské. Zatímco někde se ceny zvýšily „jen“ o sto procent, v jiných městech i pětinásobně. Největší skok se odehrál tam, kde byla cenová hladina extrémně nízká.
Česká republika patří dlouhodobě mezi země s nejméně dostupným bydlením v Evropě. Na pořízení průměrného bytu je podle odhadů potřeba asi 14 ročních platů, v Praze dokonce více než 16.