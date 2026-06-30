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Státní podnik LOM Praha kupuje nový letoun pro výcvik vojenských pilotů

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  15:42
Letoun L-410 NG z dílen Aircraft Industries.

Letoun L-410 NG z dílen Aircraft Industries. | foto: Aircraft Industries

V prvním čtvrtletí 2027 převezme státní podnik LOM Praha nový letoun L-410 NG...
V prvním čtvrtletí 2027 převezme státní podnik LOM Praha nový letoun L-410 NG...
Letoun L-410 NG z dílen Aircraft Industries na Dnech NATO v Ostravě
Letoun L-410 NG
33 fotografií
V prvním čtvrtletí 2027 převezme státní podnik LOM Praha nový letoun L-410 NG určený pro výcvik vojenských dopravních pilotů v pardubickém Centru leteckého výcviku. Nahradí poslední provozovaný letoun L-410UVP-T, kterému ve stejném období skončí technická životnost.

Při slavnostním podpisu kupní smlouvy mezi výrobcem letounu Aircraft Industries a státním podnikem to v úterý řekl ředitel LOM Praha Jiří Protiva. Cena kontraktu je neveřejná.

Centrum v posledních letech modernizuje výcvikovou flotilu. Pořídilo nové L-39 Skyfox, vrtulové letouny Zlín nebo moderní simulátory. Podnik tak přizpůsobuje výcvik současným technologiím. Piloti nejprve absolvují základní výcvik na letounech Zlín a následně přejdou na L-410 NG. Protiva nevyloučil ani nákup dalších strojů v budoucnu, což bude záležet na potřebách české armády a také případném zájmu zahraničních zákazníků.

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Nový letoun je náhradou za dva stroje L-410UVP-T, které jsou pojmenované Máňa a Barča. První z nich je již od března 2024 v Leteckém muzeu v Kunovicích, druhý doslouží v prvním čtvrtletí příštího roku. Nový letoun dostal jméno Eva po zesnulé ekonomické ředitelce LOM Praha Evě Malcové.

V prvním čtvrtletí 2027 převezme státní podnik LOM Praha nový letoun L-410 NG určený pro výcvik vojenských dopravních pilotů od společnosti Aircraft Industries. Na snímku zleva ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, výkonná ředitelka Aircraft Industries Alena Medová, ředitel LOM Praha Jiří Protiva a ministr obrany Jaromír Zůna. (30. června 2026)
V prvním čtvrtletí 2027 převezme státní podnik LOM Praha nový letoun L-410 NG určený pro výcvik vojenských dopravních pilotů od společnosti Aircraft Industries. Na snímku zleva ministr obrany Jaromír Zůna, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, výkonná ředitelka Aircraft Industries Alena Medová a ředitel LOM Praha Jiří Protiva. (30. června 2026)
Letoun L-410 NG z dílen Aircraft Industries na Dnech NATO v Ostravě
Letoun L-410 NG
33 fotografií

Cena kontraktu je s ohledem na obchodní tajemství neveřejná. Součástí smlouvy jsou podle výkonné ředitelky Aircraft Industries Aleny Medové také náhradní díly, výcvik pilotů a mechaniků i další služby. Protiva dříve uvedl, že se investice bude pohybovat v nižších stovkách milionů korun.

Pro firmu z Kunovic je prodej letounu pro výcvik pilotů české armády důležitou referencí při jednáních se zahraničními zákazníky, uvedla Medová. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) označil letoun za významný český exportní artikl. Podle něj patří Česko mezi několik málo zemí, které dokážou nabídnout letoun kompletně vyrobený na svém území.

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Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) uvedl, že pořízení nového letounu je součástí pokračující modernizace armády a rozvoje jejích schopností.

L-410 NG je dvoumotorový 19místný turbovrtulový dopravní letoun. Je určený pro komerční letecké společnosti, vládní instituce, ale i armádní ozbrojené složky. Vedle verze pro cestující může sloužit také jako nákladní letoun. Nabízí moderní avioniku, vysokou provozní spolehlivost, nízké provozní náklady a schopnost operovat i z krátkých a nezpevněných vzletových a přistávacích drah.

Státní podnik LOM Praha, jehož zřizovatelem je ministerstvo obrany, zajišťuje opravy, údržbu a modernizaci vrtulníků a leteckých motorů, výcvik pilotů a také vývoj simulačních technologií. Centrum leteckého výcviku funguje vedle Pardubic také v Bochoři na Přerovsku, kam se přesunula vojenská vrtulníková flotila.

Aircraft Industries z Kunovic na Uherskohradišťsku je největším českým výrobcem civilní letecké techniky. Vedle výroby letounů zajišťuje jejich údržbu a provozuje letiště Kunovice. Firma, kterou vlastní společnost Omnipol, letos slaví 90 let od svého založení. Vlajkovou lodí společnosti je právě víceúčelový letoun L 410, který je provozován ve více než 60 zemích světa.

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