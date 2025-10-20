Centrum Prahy opět postihl výpadek elektřiny

Porucha vznikla na jedné z rozvoden ve městě. Podle mluvčího Pražské energetiky Karla Hanzelky energetici situaci řeší přesměrováním na jiné napájení sítě.
Centrum Prahy bylo krátce bez elektřiny, hasiči vyprošťovali lidi z výtahů
„Poruchu zaznamenala rozvodna Střed, kde došlo k automatickému odpojení. Výpadek trval přibližně dvacet minut, technici jsou nyní na místě a zjišťují důvody výpadku,“ sdělil redakci iDNES.cz Hanzelka.
K podobnému výpadku došlo na stejné rozvodně už před deseti dny, tehdy trval zhruba patnáct minut. Porucha zasáhla část Prahy, především Nové Město, Vinohrady a Nusle.
Vznikla na rozvodně Střed a energetici ji vyřešili přesměrováním napájení sítě. Předchozí výpadek nezpůsobil vážnější komplikace. Hasiči evidovali tři případy, kdy lidé kolem poledne uvízli ve výtahu.
Masivní výpadek elektřiny Česko zaznamenalo 4. července. Elektřina tehdy v některých částech země nefungovala až několik hodin, výpadek postihl asi milion odběratelů. V tuzemsku je 6,3 milionu odběrných míst.
10. října 2025