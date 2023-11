Velíškovu cenu má zachránce lidí z hořící budovy, metál dostal i zpěvák Hrůza

„V tu chvíli jsem si neuvědomoval, že se něco může stát třeba i mně. Nepřemýšlel jsem nad tím, adrenalin vám dodá sílu,“ uvedl Studnica po ceremoniálu v rezidenci primátora hlavního města Prahy.

„U nás na dědině byl spolek - myslivci a hasiči, já jsem tam asi čtyři sezony chodil a nacvičovali jsme požární útoky a podobné věci. Takže základy asi vznikly tam,“ odpověděl muž z Rosic u Brna na dotaz, kdo ho učil jednat v podobných situacích. Doplnil, že cena ho bude motivovat v tom, aby lidem pomáhal i nadále.

Muž, který s manželkou vychovává tři děti, ucítil letos v červnu při práci v dílně kouř a všiml si, že hoří sousední opuštěný objekt, v němž často přebývali bezdomovci. Popadl žebřík a vyšplhal přes hustý dým k zamřížovanému oknu.

„Asi v pěti metrech se tam nachází stříška a my máme žebřík jen 4,5 metru, takže navrch jsem se musel se svým velkým bříškem překulit a vylézt na tu střechu,“ popsal Studnica s úsměvem. „Hrozně jsem nadával, když jsem tam po té střeše běhal,“ přiznal.

Po chvíli se mu podařilo železnou mříž z okna vykopnout a dostat na vzduch muže, který stál uvnitř na parapetu. Mladou ženu, která zkolabovala, Studnica z místnosti vyprostit nedokázal, zůstal ale s ní a držel ji za ruku až do příjezdu hasičů. „Bylo to hrozné, nemohl jsem už ani dýchat, ale věděl jsem, že to nesmím vzdát,“ vzpomínal.

Záchranáři nakonec z místa požáru odvezli šest lidí - vážně popálenou ženu a jejího společníka, jednoho z hasičů, dva policisty i samotného zachránce, který se nadýchal kouře.

Další z finalistů, dvaatřicetiletý Daniel Ziman, zadržel v Brně recidivistu, který se v srpnu pokusil znásilnit mladou ženu ve vchodu domu. Na situaci zareagovali hned dva projíždějící řidiči. První, který si přál zůstat v anonymitě, agresora zahnal křikem. Ziman nechal stát svůj vůz v koloně a rozběhl se za útočníkem, kterého chytil a zadržel. Recidivista v té době podstupoval sexuologickou léčbu.

„Bylo to jak z nějakého filmu,“ řekl Hrůza

Dvaapadesátiletý zpěvák Michal Hrůza v dubnu přemohl mladíka, který předtím v Praze na ulici bezdůvodně napadl jeho ženu. Muže zalehl a držel až do příjezdu policistů. Ukázalo se, že útočník dříve bez jakékoliv příčiny napadl v okolí dvě děti a dalších pět žen, které udeřil pěstí do tváře. V batohu měl čtyři nože.

Útoky se odehrály 3. dubna okolo 19. hodiny na Verdunské, Bubenečské a Raisově ulici, dále na dětském hřišti na Puškinově náměstí. Muž poškozené napadl pěstmi a udeřil je do obličeje. Ženy utrpěly různá poranění, některé byly po útoku v pracovní neschopnosti.

Jednou z napadených byla manželka zpěváka Michala Hrůzy, kterému se agresora podařilo zastavit. Z Raisovy ulice útočníka pronásledoval až na Bubenečskou, kde ho chytil a držel až do příjezdu policistů.

Zpěvák řekl, že s sebou měl malou dcerku. Když spatřil svoji manželku, která se držela za tvář a brečela, vyběhl za prchajícím útočníkem. „Nemůže utéct, když mlátí nevinné ženské a i děti. Chytil jsem ho a zalehl, pak jsem čekal, dokud nepřijedou policisté,“ uvedl Hrůza.

Všiml jsem si, že je to takový střízlík s brýlemi. Nevypadal jako žádný ožrala nebo blázen. Když ležel, bylo to jako z nějakého filmu, protože říkal: ‚Já jsem nic neudělal‘“, doplnil zpěvák.

Není to přitom poprvé, co se Hrůza dostal do podobné situace. V červenci 2014 utrpěl zpěvák vážná zranění, když se snažil zabránit rvačce dvou studentů v Ostravě. Z krvácení do mozku se dlouhou dobu zotavoval, ztratil dokonce i paměť.

Dětští hrdinové

Organizátoři ankety, kterými jsou Nadace ADRA a televize Nova na ceremoniálu v rezidenci primátora hlavního města Prahy představili také počiny nominovaných dětských hrdinů. Třeba drobného jedenáctiletého Davida z Třeboňska, který o prázdninách bez zaváhání pomohl muži tonoucímu v rybníce.

Devítiletá Eliška z Blanenska zase zavoláním na tísňovou linku a dodržováním pokynů dispečerky zachránila život svojí mamince, kterou doma postihla mozková mrtvice. Její čtrnáctiletá jmenovkyně z Chrudimska přispěchala na pomoc seniorovi, jenž zkolaboval na ulici při vlně veder. Na rozdíl od přihlížejících dospělých si počínala racionálně a zahájila srdeční masáž, kterou ji naučil strýc – hasič.