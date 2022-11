Velíškovu cenu má zachránce topícího se batolete, skočil pro něj z pěti metrů

Na konci srpna vypadla z okna domu v Chrudimi dvouletá dívenka přímo do řeky Chrudimky, a začala se topit. V tu samou chvíli šel kolem osmačtyřicetiletý Petr Jirout, který ani na vteřinu nezaváhal – zastavil právě projíždějící auto, řidiči dal svůj mobil, aby zavolal záchrannou službu, a ze zhruba pětimetrového mostu pro holčičku sám skočil.

„Šel jsem kolem se synem mé přítelkyně, když se to stalo. Všechno mi to ale začalo docházet až s postupem času,“ uvedl po vyhlášení cen Jirout. Dle jeho slov se nejednalo o nic výjimečného. „Udělal by to každý. Ještě, když jde o malé dítě. Takové věci děláte automaticky,“ dodal skromně.

Bezvládné tělo malého dítěte z vody vytáhl navzdory vlastnímu poranění. Voda v té době totiž dosahovala pouze půl metru, a oceněný zachránce pro něj skočil z téměř pětimetrové výšky. Dívku od té doby neviděl, ale ještě toho večera obdržel zprávu, že je hospitalizovaná a přežije. „Rodiče se třeba časem budou chtít kontaktovat. I kdyby ale ne, bude nás to navždy spojovat,“ přiznal Jirout.

Cenu Michala Velíška, samotnými organizátory nazývanou také jako „cena za nelhostejnost“, sleduje vítěz letošního ročníku už od jejího počátku. „Cenu sledujeme od té doby, kdy se to stalo, a kdy byla poprvé v televizi. Nikdy by mě ale nenapadlo, že bych byl nominovaný i já,“ řekl po udílení cen Jirout portálu iDNES.cz a dodal, že ho ocenění hřeje u srdce.

„Podle mě každý člověk sní o tom, že někomu zachrání život, nebo udělá něco dobrého. Ta cena je pro mě symbolem života té holčičky,“ doplnil Jirout, který hlavní ocenění v podobě plastiky anděla přebral i z rukou Elišky Sommerové, dívky, kterou tehdy Velíšek zachránil.

Cena za „nelhostejnost“

Slavnostní vyhlášení Ceny Michala Velíška za rok 2022 proběhlo v primátorské rezidenci na Mariánském náměstí v Praze. Porota vybírala z několika desítek nominací tři finalisty. O celkovém vítězi pak rozhodlo hlasování veřejnosti. Zástupce Nadace ADRA Vítězslav Vurst však na slavnostním vyhlášení připomněl, že uznání si zaslouží všechny nominované příběhy.

„Cena už se stala součástí veřejnosti. Špatná zpráva je, že se stále posouvají příběhy brutálního charakteru. Důležité ale je, že lidé o tom chtějí mluvit,“ řekl Vurst. „Nám všem je něco do toho, v čem a kde žijeme, nemůžeme být lhostejní. Nám všem musí na světě záležet, my rozhodujeme o tom, jaký ten svět bude,“ dodal.

Kancelář nadace každoročně oslovuje všechny nominované, zda se svým oceněním souhlasí. Dle Vursta se každý rok objeví tací, kteří tuto nominaci odmítnou. Zmínil však, že tento rok bylo jedno z takových odmítnutí poměrně neobvyklé.

Nejvíc hlasů veřejnosti totiž získal člověk, který zachránil dívku před útočníkem, který následně otočil zbraň proti sobě. Svou neúčast na předávání cen vysvětlil tím, že bydlí ve stejném městě jako rodiče útočníka, kteří i bez mediálního zájmu nesou velkou bolest, kterou nechce zvětšovat. Nadace ho tak dodatečně ocení v soukromí na radnici města.

Příběhy finalistů

Mezi finalisty sedmnáctého ročníku Ceny Michala Velíška nechyběli ani mladí. Sedmnáctiletý David Vecko a patnáctiletý Jakub Šedi zachránili na Rychnovsku na vlakovém nádraží těhotnou ženu, kterou její opilý přítel škrtil lanem. Agresor byl později kromě pokusu o vraždu obviněný také z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, jelikož ještě týž večer způsobil nedaleko Hradce Králové autonehodu.

Pamětní medaili obdržela i rodina Michalcových. V kempu u Máchova jezera se rodina zastala ženy, jejíž opilý přítel ji brutálně bil a vyhrožoval zabitím. Pětatřicetiletá Kateřina Michalcová zakročila jako první, agresora pak sám zpacifikoval její sedmnáctiletý syn David.

Zvlášť oceňované jsou každoročně i děti. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) na předávání cen všem nominovaným dětem poděkoval. „Vidíme, že děti mohou být vzorem hodným následování,“ dodal.

I finalista Martin, který promluvil za všechny přítomné děti, uvedl, že si jako hrdina rozhodně nepřijde. „Je to pomyslné dobro, který má každý v sobě, jen je potřeba ho najít. Sáhnout si na dno a vystoupit ze své komfortní zóny,“ dodal mladý finalista.