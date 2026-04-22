Pavel předal Vetchému Cenu Arnošta Lustiga. Obrovská odpovědnost, řekl herec

  10:21
Cenu Arnošta Lustiga, která je udělována za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, získal za rok 2025 herec Ondřej Vetchý. Ocenění si převzal v rezidenci pražského primátora z rukou prezidenta Petra Pavla. Výbor ceny se rozhodl udělit Vetchému ocenění za jeho dlouhodobý občanský postoj, obranu demokratických hodnot a prokazování osobní odpovědnosti za stav společnosti.
Cenu Arnošta Lustiga získal za rok 2025 herec Ondřej Vetchý. V rezidenci pražského primátora mu ji předal prezident Pavel. (21. dubna 2026)

Vetchý je vedle své umělecké práce dlouhodobě aktivní i ve veřejném prostoru. V posledních letech se výrazně angažuje v pomoci Ukrajině, která více než čtyři roky čelí ruské invazi. Součástí jeho veřejného působení je také dlouhodobá podpora charitativních a společensky prospěšných projektů.

Vetchý uvedl, že se u něj po obdržení informace, že je letošním laureátem ceny, dostavil pocit nedostatečnosti, nepatřičnosti a obrovské odpovědnosti. „Když tu teď stojím, vůbec nevím, jak s tím naložit, jak to přijmout. Nedělám nic unikátního, jen přijímám zodpovědnost za čas a prostor, který s vámi sdílím. A jen mi to prostě není jedno,“ uvedl.

Vetchý je čtrnáctým laureátem Ceny Arnošta Lustiga, před ním si cenu převzali například česká hlasatelka Kamila Moučková, spisovatel Jiří Stránský, někdejší mluvčí Charty 77 Dana Němcová, generál Karel Řehka či ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Prvním laureátem se roku 2011 stal pražský biskup Václav Malý, loni ocenění dostal biochemik Jan Konvalinka.

„Ondřej Vetchý aktivně podporuje obranu svobody, i za cenu osobních útoků a ztráty komfortu,“ řekl předseda výboru Ceny Arnošta Lustiga Jan Pirk, který herce ocenil i za jeho lidskost a konkrétní pomoc lidem v nesnázích, kterou dělá bez potřeby publicity.

Pavel ve svém proslovu zdůraznil potřebu lidskosti, statečnosti i spravedlnosti ve společnosti. „Zvlášť na pozadí neustále rostoucí hrubosti a agresivity. Jsem rád, že se mezi námi stále daří nacházet lidi, kteří jsou nositeli těchto vlastností,“ řekl.

Ceremoniálu se zúčastnila i dcera Arnošta Lustiga Eva Lustigová, zakladatelka Nadačního fondu Arnošta Lustiga, nebo pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Vetchému gratulovala na sociálních sítích také například bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS).

