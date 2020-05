Zmatky kolem regulace cen testů. Někde končí, někde si stejně účtují víc

Tiskový mluvčí společnosti Synlab, jenž se zabývá laboratorní diagnostikou, iDNES.cz potvrdil, že společnost s testováním nadále nebude mít problém. „Ještě než ministerstvo částku zastropovalo jsme měli částku prakticky identickou,“ doplnil Robert Hladil.

S tím souhlasí i testovací laboratoř Biologického centra Akademie věd ČR. „Všechny vzorky dostáváme od nemocnic, kterým za testy na koronavirus pro samoplátce účtujeme 1 678 korun,“ osvětlila Daniela Procházková. Podle ní laboratoř náklady částkou plně pokryje. Laboratoř se testováním na koronavirus zabývá vedle výzkumu a laboratoř se testováním neživí.

Ministerstvem stanovenou cenu však kritizuje asociace laboratoří QualityLab. Podle jejího předsedy Kamila Doležela je prakticky jisté, že bude ukončován provoz řady odběrových míst, což povede ke snížení dostupnosti testování pro veřejnost.

„Kalkulace ceny by měla zahrnovat mimo jiné náklady na provoz odběrového místa včetně odběrové sady pro výtěr, kompletní výbavu ochrannými pomůckami pro personál, náklady na nájem nebo zřízení speciálního odběrového pracoviště, náklady na transport vzorku do laboratoře včetně transportního média,“ popsal Doležel.

Samoplátce na svých odběrových místech v Pardubicích a Litomyšli bude i nadále testovat nemocnice Pardubického kraje. Samoplátci za vyšetření budou platit 2 019 korun včetně DPH, uvedla mluvčí společnosti Kateřina Semrádová.

Pokud zájemce potřebuje i lékařské potvrzení o negativním výsledku testu, připlatí si ještě dalších 300 korun. „Konečná cena služby, která v sobě zahrnuje odběr, vyšetření, DPH a lékařské potvrzení, tak je 2 319 korun,“ uvedla pro ČTK Semrádová. Ministerstvo zdravotnictví přitom stanovilo maximální cenu vyšetření na 1 756 korun.

Sankce za nedodržení ceny

Pokud si nemocnice za testování budou účtovat více, než kolik stanovuje předpis ministerstva zdravotnictví, jedná se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha o bezdůvodné obohacení, které může být trestáno. Jedná se o sankce ve výši až deset milionů korun, sdělil serveru Lidovky.cz.

Vojtěcha zaskočila kritika ze strany některých laboratoří. „Té kritice nerozumím. Cena, kterou jsme nastavili pro samoplátce, odpovídá dosavadním úhradám od zdravotních pojišťoven za provedené testy. Doposud jsem nezaznamenal od laboratoří, že by náklady nepokryly,“ uvedl.

Epidemiolog Roman Prymula připustil, že po zastropování ceny testu mohou mít problém například malé laboratoře. Serveru Lidovky.cz potvrdil, že nejlepší by bylo znovu cenu testů přepočítat. „Jsem pro to, abychom to překalkulovali, protože není v našem zájmu, aby laboratoře netestovaly,“ řekl. Ministr Vojtěch serveru potvrdil, že nemá problém se s laboratořemi znovu pobavit o případném „překalkulování“.

Jako důvod k ukončení testování nemocnice uvádějí, že externí laboratoře, kterým odebrané vzorky posílají, si za vyhodnocení účtují více, než je maximální cena testů určená ministerstvem.

Podle pátečního nařízení ve věstníku ministerstva zdravotnictví je maximální možná cena celkem 1 756 korun včetně odběru. Z toho 1 674 korun je platba laboratoři, dalších 82 korun si může nemocnice účtovat za samotný odběr. Lidé dosud platili za test PCR z výtěru z nosohltanu většinou od 2 500 do 2 900 korun.