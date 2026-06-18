Češi se o svou práci nebojí, nepřipravují se však na změny, ukazuje průzkum

„Lidé se nejčastěji vzdělávají tehdy, pokud vidí jasný smysl a konkrétní přínos. Z průzkumu jasně vyplývá, že vzdělávání v různých formách má pozitivní dopad na pracovní nebo osobní život respondentů. Ačkoliv to takto cítí 90 % respondentů, učení stále není dostatečně pravidelnou a vědomou součástí profesního i osobního života Čechů,“ říká k průzkumu Dita Formánková z Nadace České spořitelny.
Pracovní trh se rychle proměňuje, více než polovina ekonomicky aktivních Čechů však nepociťuje výrazné obavy z budoucnosti. Osm z deseti respondentů je přesvědčeno, že se změnám dokážou přizpůsobit, obavy nemají ani z toho, že by je nahradila umělá inteligence. S digitálními technologiemi ve své práci 45 % Čechů vůbec nepracuje.
Lidí v riziku automatizace, tedy nahrazení umělou inteligencí či digitálními a jinými prostředky, je přitom v České republice 36 %. Jde jak o dělníky, tak i pracovníky v IT a administrativě.
Češi se učí hlavně za pochodu
Pro většinu Čechů je typické spíše nahodilé, než systematické učení. Více než polovina dotázaných patří mezi takzvané „kutily“, tedy lidi, kteří se učí především v reakci na konkrétní situace nebo nové úkoly. Pouze 38 % pracovníků si stanovuje vzdělávací cíle, plánují další rozvoj a cíleně převádějí své poznatky do praxe.
Podle Ipsosu Češi nemají jasno v tom, kam přesně chtějí směřovat. Téměř desetina populace se nechce vůbec učit (například kvůli blížícímu se důchodu). Ti, kteří se učit chtějí, se nejčastěji věnují cizím jazykům, osobnímu rozvoji, odborným znalostem v oboru či umělé inteligenci.
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Významnou roli však hraje také každodenní sdílení zkušeností mezi generacemi. Tři čtvrtiny Čechů uvádějí, že se učí od starších kolegů či rodinných příslušníků.
„Z výzkumu si odnášíme, že lidé v Česku často nevnímají potřebu dalšího vzdělávání a zároveň se neorientují v jeho nabídce,“ doplňuje Formánková.
Sběr dat pro průzkum probíhal v dubnu 2026 na vzorku 1 012 respondentů z řad ekonomicky aktivní populace skrz online dotazník.