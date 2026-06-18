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Češi se o svou práci nebojí, nepřipravují se však na změny, ukazuje průzkum

Josef Dyntr
  10:49
Naprostá většina Čechů si věří, že se dokáže připravit na změny na trhu práce. Aktivně se na ně však připravuje pouze 37 % lidí, více než polovina se pak učí metodou pokus-omyl. Pracovníci mají také důvěru ve své schopnosti ovládat digitální technologie, téměř polovina z nich je přitom vůbec nevyužívá. Vyplývá to z průzkumu Nadace České spořitelny ve spolupráci se společností Ipsos.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Lidé se nejčastěji vzdělávají tehdy, pokud vidí jasný smysl a konkrétní přínos. Z průzkumu jasně vyplývá, že vzdělávání v různých formách má pozitivní dopad na pracovní nebo osobní život respondentů. Ačkoliv to takto cítí 90 % respondentů, učení stále není dostatečně pravidelnou a vědomou součástí profesního i osobního života Čechů,“ říká k průzkumu Dita Formánková z Nadace České spořitelny.

Pracovní trh se rychle proměňuje, více než polovina ekonomicky aktivních Čechů však nepociťuje výrazné obavy z budoucnosti. Osm z deseti respondentů je přesvědčeno, že se změnám dokážou přizpůsobit, obavy nemají ani z toho, že by je nahradila umělá inteligence. S digitálními technologiemi ve své práci 45 % Čechů vůbec nepracuje.

Lidí v riziku automatizace, tedy nahrazení umělou inteligencí či digitálními a jinými prostředky, je přitom v České republice 36 %. Jde jak o dělníky, tak i pracovníky v IT a administrativě.

Češi se učí hlavně za pochodu

Pro většinu Čechů je typické spíše nahodilé, než systematické učení. Více než polovina dotázaných patří mezi takzvané „kutily“, tedy lidi, kteří se učí především v reakci na konkrétní situace nebo nové úkoly. Pouze 38 % pracovníků si stanovuje vzdělávací cíle, plánují další rozvoj a cíleně převádějí své poznatky do praxe.

Podle Ipsosu Češi nemají jasno v tom, kam přesně chtějí směřovat. Téměř desetina populace se nechce vůbec učit (například kvůli blížícímu se důchodu). Ti, kteří se učit chtějí, se nejčastěji věnují cizím jazykům, osobnímu rozvoji, odborným znalostem v oboru či umělé inteligenci.

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Významnou roli však hraje také každodenní sdílení zkušeností mezi generacemi. Tři čtvrtiny Čechů uvádějí, že se učí od starších kolegů či rodinných příslušníků.

„Z výzkumu si odnášíme, že lidé v Česku často nevnímají potřebu dalšího vzdělávání a zároveň se neorientují v jeho nabídce,“ doplňuje Formánková.

Sběr dat pro průzkum probíhal v dubnu 2026 na vzorku 1 012 respondentů z řad ekonomicky aktivní populace skrz online dotazník.

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