ANO pozastavilo členství v hnutí třem lidem, včetně havířovského primátora

Autor: ,
Aktualizujeme   19:37
Celorepublikový výbor ANO pozastavil členství třem členům hnutí obviněným kvůli pronajímání městských bytů v Havířově na Karvinsku. Je mezi nimi i primátor města Ondřej Baránek. Baránek uvedl, že žádost o pozastavení členství odeslal sám v úterý ráno. Ve městě se v pondělí konalo zasedání městského zastupitelstva a Baránek na něm uvedl, že se vědomě ničeho nedopustil.
Fotogalerie3

Předseda ANO Andrej Babiš představuje volební program svého hnutí. (4. září 2025) | foto: ČTK / Sznapka PetrČTK

O jeho odvolání zastupitelstvo nejednalo, protože návrh opozice na zařazení tohoto bodu do programu neprošel. Na výzvy opozičních zastupitelů k rezignaci primátor nereagoval. Na úterní dotaz, zda Baránek po pozastavení členství v hnutí bude rezignovat i na post primátora, pouze odkázal na své vyjádření z pondělí.

Celorepublikový výbor ANO pozastavil členství třem členům hnutí obviněným kvůli...

„Ničeho jsem se vědomě nedopustil. Nadále plně spolupracuji s PČR (Policií České republiky). A nebudu ani nemůžu se k tomu vyjadřovat,“ řekl primátor v pondělí k obvinění.

V souvislosti s pronajímáním městských bytů v Havířově obvinili minulý týden kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) sedm lidí, mezi nimi i čtyři úřední osoby. Obviněným za zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby hrozí vězení od dvou do osmi let. Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě.

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí, údajně i primátora

Kromě Baránka je mezi obviněnými například i jeho náměstek pro sport Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov), který rovněž v pondělí odmítl, že by se podílel na manipulaci s byty. „Já osobně si nejsem vědom ničeho, a už vůbec ne, že bych se dopustil jakékoliv trestné činnosti. Přesto samozřejmě poskytuji plnou součinnost v dané věci,“ řekl Vachtarčík. Dodal, že nevidí jediný důvod k rezignaci.

„Nešlo o korupci,“ řekl Babiš

Předseda ANO Andrej Babiš v pátek řekl serveru iDNES.cz na předvolebním mítinku v Ostravě, že podle jeho informací nešlo o korupci, přesto zřejmě bude chtít, aby obvinění lidé byli vyloučeni z ANO, a primátor by měl ve funkci skončit. V pondělí řekl v Hradci Králové, že stále o případu ví málo a je potřeba vyčkat na informace z krajské organizace hnutí ANO.

Havířov vede koalice ANO s ČSSD a osobnostmi města (nyní SOCDEM), Hnutím pro Havířov a uskupením Spolu plus, které ve městě tvoří zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a také STAN. Koalice má v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu 28 hlasů. V opozici po volbách skončily Havířov sobě, SPD a KSČM. Baránek je primátorem od loňského prosince, kdy ve funkci nahradil tehdejšího primátora a současného hejtmana Josefa Bělicu (ANO), který stál v čele sedmdesátitisícového města od roku 2018. Baránek byl dříve náměstkem pro ekonomiku a správu majetku.

NCOZ zasahoval na magistrátu v Havířově kvůli přidělování městských bytů

Kriminalisté dospěli k závěru, že obvinění v letech 2019 až 2023 účelově obcházeli zásady upravující podmínky pro pronajímání městských bytů. Podle mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje případ souvisí s pronajímáním městských bytů předem vybraným jedincům na úkor běžných uchazečů. Dozoruje ho havířovská pobočka Okresního státního zastupitelství v Karviné.

Poprvé kriminalisté v sídle havířovské městské společnosti zasahovali loni v dubnu. Tehdy v souvislosti s veřejnými zakázkami obvinili šest lidí, a to ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přijetí úplatku a podplacení.

Druhý zásah NCOZ se uskutečnil v polovině října a během dalšího vyšetřování kriminalisté zjistili další skutečnosti, které vedly k obvinění (ze stejných zločinů) jedné další osoby a tří firem. U už dříve obviněné šestice policisté následně jejich trestní stíhání ještě rozšířili o další zločiny jako porušení povinnosti při správě cizího majetku a zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Trumpovi v OSN vypadlo čtecí zařízení. Evropa jde kvůli migrantům do pekla, řekl

Americký prezident Donald Trump v úterním projevu na Valném shromáždění OSN prohlásil, že za sedm měsíců ukončil sedm válek, ale světová organizace mu vůbec nepomohla, ani nenabídla pomoc. OSN podle...

23. září 2025  16:33,  aktualizováno  19:50

Zvířata na Čapím hnízdě se mají lépe než bezdomovci v Liberci, řekl Babiš v kampani

Do Liberce dorazil Andrej Babiš se svým týmem v rámci předvolební kampaně. Před kulturním domem se sešly stovky lidí. Bývalý premiér při dotazu na Čapí hnízdo prohlásil, že se tam zvířata mají lépe...

23. září 2025  19:50

ANO pozastavilo členství v hnutí třem lidem, včetně havířovského primátora

Aktualizujeme

Celorepublikový výbor ANO pozastavil členství třem členům hnutí obviněným kvůli pronajímání městských bytů v Havířově na Karvinsku. Je mezi nimi i primátor města Ondřej Baránek. Baránek uvedl, že...

23. září 2025  19:37

Na Tchaj-wanu se vlivem supertajfunu Ragasa vylilo horské jezero

Ve východní části Tchaj-wanu se kvůli dešti způsobenému supertajfunem Ragasa vylilo z břehů horské bariérové jezero, oznámili místní hasiči. Dva lidé při tom zahynuli, dalších 30 se pohřešuje. Voda z...

23. září 2025  19:13

Komu sloužily? V USA odhalili 300 serverů s tisíci SIM kolem OSN k ochromení mobilů

Tajná služba Spojených států amerických (USSS) zabavila v okolí New Yorku více než 100 tisíc SIM karet a 300 serverů umožňujících vyřadit z provozu mobilní vysílače nebo provádět sledování. Ve městě...

23. září 2025  16:50,  aktualizováno  19:06

Zpátky do práce chránit nebe nad Evropou, hlásí letci po Dnech NATO

Ještě vyplnit letové plány a počkat na přidělené časové okno ke vzletu. Pak už to jde jako na běžím páse. Z dráhy mošnovského letiště startuje jeden letoun za druhým. Stíhačky, podpůrné transportní...

23. září 2025  18:21

Demokracie je křehká. Akademici varovali před populisty a falešnými mírotvůrci

Sledujeme online

Desítky vysokoškolských profesorů ve společném prohlášení vyzvaly, aby lidé v říjnových sněmovních volbách vybírali podle ověřených faktů, kvalitní žurnalistiky a historické zkušenosti. Česko je...

23. září 2025  18:10

Nález munice v Brně uzavřel křižovatku, policie evakuovala nedalekou školu

Nález části munice při zemních pracích uzavřel v Brně křižovatku ulic Jana Babáka, Tábor a Kounicova, a to včetně pěší trasy. Z přilehlé základní školy policie preventivně evakuovala 86 lidí. Podle...

23. září 2025  16:40,  aktualizováno  18:09

Vedro v Česku zabíjí ročně po stovkách. A rok od roku je to mnohem horší

Léto 2024 bylo v Evropě nejteplejší v historii měření. Za poslední tři léta kvůli vlnám veder zemřelo 180 tisíc lidí. Vyplývá to z nové studie vědců z výzkumného centra ISGlobal a centra RECETOX...

23. září 2025  17:57

Jako by to vytvořila AI. Houbaři v Brdech udivili gigantickým košem

Celý den chodila o uplynulém víkendu sedmičlenná skupina houbařů po lese v Brdech nedaleko Hostomic a sbírala hřiby, klouzky či ryzce do obřího koše o objemu téměř jednoho kubíku. Amatérský mykolog a...

23. září 2025  17:52

Byt 4+1 s lodžii
Byt 4+1 s lodžii

Hamerská, Litvínov - Janov, okres Most
12 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 108 245 nemovitostí

Z Dozimetru podle politologů vytěží Piráti. Část voličů STAN i SPOLU k urnám nedorazí

Kauza Dozimetr, v níž podle výpovědí proudily úplatky z pražského dopravního podniku k lidem napojeným na STAN a TOP 09, může těmto subjektům ve volbách výrazně uškodit. Podle politologů, které...

23. září 2025  17:43

Byty nemají sloužit jen pro ukládání peněz, říká jihočeský lídr Pirátů Soumar

Jedničkou Pirátů v Jihočeském kraji je místostarosta Písku Josef Soumar. Popisuje řešení bytové situace, protože jedním bodem programu strany je 200 tisíc domovů za čtyři roky. V rozhovoru pro...

23. září 2025  17:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.