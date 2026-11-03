Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Celodenní stávka v ČT a ČRo omezí živé vysílání i zpravodajství

Autor:
  0:04aktualizováno  0:25

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Po dnešní půlnoci odstartovala celodenní stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií, kvůli níž ČT24 odvysílala půlnoční zprávy s moderátory v černém a následně přešla na archivní pořady.

Program ČT24 je v omezeném režimu. O stávce informuje diváky na informační liště. ČRo Radiožurnál také po půlnoci oznámil posluchačům, že kvůli stávce nahradí většinu programu hudba a reprízy. Rovněž třeba úvodní stránky zpravodajského webu ČRo iRozhlas.cz a webu ČT24 se zobrazují od půlnoci ve zjednodušené podobě a upozorňují čtenáře na stávku, kterou vyhlásila iniciativa zaměstnanců ČT a ČRo Veřejnoprávně.

Během celého dne se stávka projeví v omezení živého vysílání na jednotlivých televizních kanálech i rozhlasových stanicích. Obě média neodvysílají některé pořady, omezí zpravodajství a poběží více repríz. Kromě toho stávkující a jejich podporovatelé svolali v řadě měst protestní shromáždění.

ČT24 dnes každou celou hodinu nabídne podle předchozích informací televize krátkou zpravodajskou relaci. Mezi relacemi zařadí archivní pořady, aktuální zprávy budou dostupné také ve spodní informační liště. Na ČT1 se dnes nebudou vysílat Studio 6, Sama doma, Černé ovce, Události v regionech ani Události v regionech plus. Omezení se dotkne také předpovědi počasí a sportovního zpravodajství. Večerní Události a Branky, body, vteřiny nahradí krátké zprávy. Do vysílání nebude zařazen ani publicistický pořad Rozpleteno.

Na ČT2 se nebudou vysílat ranní pořad Dobré ráno ani Zprávy v českém znakovém jazyce. Události v kultuře na ČT art nahradí krátké zprávy z ČT24. ČT sport nabídne záznamy sportovních přenosů a výběr z archivu.

Programová nabídka dětského programu ČT :D zůstane s ohledem na věk jeho diváků beze změny. Po dobu stávky nebudou aktualizovány weby ČT24 a ČT art, nabídka iVysílání ani sociální sítě ČT.

Na většině stanic Českého rozhlasu bude vysílání před 08:00, 12:00 a 18:00 přerušeno sdělením iniciativy Veřejnoprávně o důvodech vyhlášení stávky. Posluchači budou o omezeních průběžně informováni přímo ve vysílání, na zpravodajském webu iRozhlas.cz, prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu i mobilní aplikace můjRozhlas.

Radiožurnál zachová základní zpravodajský servis, vysílání však bude mít odlišnou podobu než v běžný pracovní den. Posluchači uslyší zkrácené pětiminutové zpravodajské relace. Dopravní servis Zelené vlny bude poskytován v půlhodinových intervalech. Digitální stanice Radiožurnál Sport nebude při stávce vysílat přímé přenosy. ČRo Plus nebude vysílat své obvyklé živé zpravodajské a publicistické pořady. Živě vysílané bloky a pořady na stanicích ČRo Dvojka, ČRo Vltava a Radio Wave budou v den stávky nahrazeny proudem hudby.

Zpravodajské relace zůstanou zachovány na stanici ČRo Dvojka. Rádio Junior s ohledem na dětské posluchače zachová obvyklou programovou nabídku. Stávka se dotkne i všech regionálních stanic Českého rozhlasu. Většina z nich zařadí společný program připravovaný ze studia v pražském Karlíně.

Celodenní stávku pracovníků ČT a ČRo vyhlásila iniciativa s podporou odborových organizací působících v obou médiích v reakci na projednávání návrhu zákona na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu. Záměr přiznává médiím veřejné služby výrazně méně peněz. Podle iniciativy by projednávaná změna ohrozila institucionální a ekonomickou nezávislost médií veřejné služby, jejich dlouhodobou stabilitu a schopnost plnit zákonem stanovené úkoly veřejné služby.

Premiér Andrej Babiš (ANO) důvody stávky odmítá. O omezení nezávislosti médií mu podle jeho slov nejde. Zrušení poplatků chce prosadit, protože je to součást programu, se kterým jeho hnutí vyhrálo volby. O nové podobě financování se podle něj povede diskuse ve Sněmovně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Tragická srážka rychlovlaků ve Španělsku: 68 mrtvých. Nehodu způsobila chyba dispečinku

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Srážka dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku si vyžádala 68 obětí a 107 hospitalizovaných zraněných, z nichž 18 je v kritickém stavu. K nehodě došlo na klíčové trati spojující hlavní...

Lidská kostra. Fotka zuboženého zajatce v německém lágru rozzuřila Ameriku

Americký voják Joe Demler po osvobození z německého zajateckého tábora Stalag...

Po třech měsících v nacistickém zajetí byl na pokraji smrti. Vyhublého amerického vojáka zachytil fotograf John Florea krátce po osvobození tábora pro válečné zajatce na západě Německa. Jeho snímek...

Celodenní stávka v ČT a ČRo omezí živé vysílání i zpravodajství

Ilustrační snímek

Po dnešní půlnoci odstartovala celodenní stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií, kvůli níž ČT24 odvysílala půlnoční...

3. listopadu 2026,  aktualizováno 

Nejvyšší soud USA odmítl Trumpův návrh zastavit sčítání hlasů v Kalifornii

Ilustrační snímek

Nejvyšší soud USA zamítl žádost administrativy prezidenta Donalda Trumpa o dočasné zastavení sčítání až 20.000 poštovních hlasů v kalifornských kongresových volbách, které ministerstvo spravedlnosti...

3. listopadu 2026,  aktualizováno 

Midterms volby v USA 2026: Celonoční volební servis přinese iDNES.cz i televize

Američané rozhodnou ve volbách do Kongresu o směřování své země

Rozhodující bitva Donalda Trumpa vrcholí v úterý 3. listopadu, kdy Američané rozhodnou ve volbách do Kongresu o směřování své země. Nadcházející volby totiž mohou ve Spojených státech otřást...

3. listopadu 2026

Půjde Trump ve stopách Bushe? Ameriku čeká soutěž o to, kdo ze špatných je horší

Premium
Americký prezident Donald Trump hovoří během předvolebního mítinku v rámci...

Americký republikánský prezident čelí svým druhým kongresovým volbám v nejhorší kondici své politické dráhy. Jeho oblíbenost nikdy nebyla nižší. Částečně jsou za tím širší důsledky nákladné a...

3. listopadu 2026

Nové léky na hubnutí míří do Česka, odborníci varují před zdravotními riziky

Premium
ilustrační snímek

Ozempic, Mounjaro nebo Wegovy. Tyto léky způsobily revoluci v léčbě obezity po celém světě a v posledních letech se staly hitem i v Česku. Aktuálně je u nás užívá už více než 50 tisíc lidí, kteří si...

3. listopadu 2026

Halloween v USA byl krvavý. Letos zahynulo 24 lidí, zraněných je stovka

Halloweenská výzdoba na domech v Brooklynu v New Yorku. (29. října 2026)

Halloween patří v USA mezi nejnebezpečnější dny v roce. Napříč zemí bylo letos v tento svátek zastřeleno nejméně 24 lidí a dalších 94 utrpělo zranění. Bujaří lidé v kostýmech a konzumace alkoholu či...

2. listopadu 2026  22:04

Španělsko zruší dočasné ubytovny v Ceutě. Ve městě zůstává na 11 tisíc migrantů

Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do...

Španělská ministryně pro migraci Elma Saizová v pondělí prohlásila, že vláda pracuje na zrušení dočasných ubytoven pro migranty, které zřídila od srpna v Ceutě. Zdůvodnila to tím, že migranty se daří...

2. listopadu 2026  22:02

Protivzdušná obrana v Mar-a-Lago: Trumpa chrání „Mstitelé“

Raketomety řady Avenger se střelami krátkého dosahu chrání rezidenci Mar-A-Lago...

Ochranná služba amerického prezidenta nechala rozmístit v okolí floridského sídla Mar-a-Lago a na tamějším letišti systémy protivzdušné obrany kvůli údajně zvýšenému ohrožení před blížícími se...

2. listopadu 2026  20:49

Ohnivá show, Parkway Drive i Evanescence. Rock for People oznamuje další jména

Australská kapela Parkway Drive rozjela na hradeckém letišti ohňovou show. (13....

Po oznámení prvních dvou hlavních hvězd Blink-182 a Faith No More odtajňuje festival Rock for People další várku kapel pro ročník 2027. Třetím potvrzeným headlinerem se stává australská metalcorová...

2. listopadu 2026  20:40

Ruský nálet na školu s pomocí zabil 24 lidí, Zelenskyj vyzval svět k tvrdé reakci

Z podzemního krytu v areálu školy v obci Komyšuvacha v Záporožské oblasti...

Pondělní ruské útoky zabily v obci Komyšuvacha v ukrajinské Záporožské oblasti 24 lidí a další zranily. Ruská armáda útočila také na přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti. Moskva tvrdí, že tam...

2. listopadu 2026  8:32,  aktualizováno  20:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mohlo za to špatné palivo? Moderní ruská stíhačka vybuchla při spouštění motorů

Su-57

Na ruském vojenském letišti Achtubinsk podle ukrajinské vojenské rozvědky vybuchla stíhačka Su-57. Incident se měl odehrát 29. října při spouštění motorů. Rozvědka upozornila na možné problémy s...

2. listopadu 2026  20:13

Obří ruský online nevěstinec expanduje do Česka, řídí ho pasák z Petrohradu

Premium
ilustrační snímek

Alexej Siněnko udělal pohádkovou kariéru. Z petrohradského pasáka se vypracoval na provozovatele největšího internetového katalogu sexuálních služeb v Rusku a každý měsíc kasíruje miliony rublů. Jeho...

2. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.