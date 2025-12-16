Celníci rozbili na jihu Moravy obří nelegální výrobnu cigaret, zadrželi 20 lidí

Výsledky akce Bohdan v úterý zveřejnilo vedení Generálního ředitelství cel na tiskové konferenci v Praze. Akce začala v lednu a vyvrcholila v polovině listopadu. Zapojilo se do ní 250 celníků a 80 policistů.
„Podařilo se zadokumentovat trestnou činnost organizované skupiny - většinou cizích státních příslušníků, kteří na území České republiky nelegálně vyráběli cigarety, dováželi surový tabák, přepracovávali jej a vyrobené cigarety dál distribuovali do zemí Evropské unie. Rozsáhlost případu je nejvíce patrná na počtu zadržených osob, kterých bylo 24,“ řekl ČTK ředitel sekce pátrání a dohledu Generálního ředitelství cel Michal Šimůnek.
Celníci dostali v lednu informace od úředníka britského velvyslanectví o přepravě tabáku z Itálie do Česka bulharským vozem společně s dodávkou s bulharskými dělníky. Začali prověřovat areál na Vyškovsku, kde byly stroje, zdroj energie a palety krabic s asi deseti tunami tabáku. Podezřelé sledovali a odposlouchávali.
„Každé zhruba dva měsíce prostory (pachatelé) obměňovali tak, aby ztížili možnost odhalení jejich trestné činnosti. S ohledem na pravděpodobnou znalost práce policejních orgánů používali i technické prostředky na obranu proti sledování. Nějaké rušičky, GPS zařízení, videozánamovou techniku. Okamžitě výrobny a prostory měnili včetně vozidel i registracích k vozidlům. To bylo specifické oproti jiným případům, kdy jsme se s takovým způsobem chování pachatelů ještě nesetkali,“ řekl Šimůnek.
Obavy z ničení důkazů a útěku podezřelých byly impulzem ke spuštění týdenní akce od 6. do 14. listopadu. Zapojilo se 250 celníků a 80 policistů. Provedli 16 domovních prohlídek a 17 prohlídek skladů, pozemků a dalších prostor. Zadrželi 24 podezřelých. Zajistili 32 tun tabáku a 19,2 milionu cigaret. V areálech jich bylo 15,2 milionu a v upraveném vnitřku cisterny skoro čtyři miliony. Únik na spotřební dani činí 326,5 milionu korun.
Při akci se našlo i 42 254 kilogramů cigaretového papíru za víc než 4,5 milionu korun. Jedna role měla sedm kilometrů, celkem jich bylo přes 8600. Dala by se z nich vyrobit nelegálně víc než miliarda cigaret. Případná škoda na spotřební dani by pak činila podle odhadů asi 4,5 miliardy korun.
Případ se vyšetřuje jako zločin krácení daně. Hrozí pět až deset let vězení. Podle státního zástupce Jiřího Zemka z krajského zastupitelství v Brně činnost vykazuje znaky organizované zločinecké skupiny. Tresty by tedy byly vyšší.
Čeští celníci spolupracovali na akci se slovenskými kolegy. Slovenská akce s krycím názvem Minca navázala na český spis Bohdan. Zadržené byly čtyři osoby. Zajistilo se 317 palet s materiálem na výrobu cigaret.