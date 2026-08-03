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Celníci odhalili gang překupníků s papoušky. Zajistili okolo stovky ptáků

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  13:58
Brněnští celníci odhalili nelegální obchod s papoušky. (3. srpna 2026)

Brněnští celníci odhalili nelegální obchod s papoušky. (3. srpna 2026) | foto: Celní správa České republiky

Brněnští celníci odhalili nelegální obchod s papoušky. (3. srpna 2026)
Brněnští celníci odhalili nelegální obchod s papoušky. (3. srpna 2026)
Brněnští celníci odhalili nelegální obchod s papoušky. (3. srpna 2026)
Brněnští celníci odhalili nelegální obchod s papoušky. (3. srpna 2026)
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Celníci odhalili gang překupníků chráněných druhů papoušků působící v několika krajích a zajistili asi stovku ptáků. S odchytem a zajištěním zvířat celníkům pomohly zoo v Praze, Zlíně a Ostravě. V ostravské zahradě také papoušci nalezli dočasné útočiště. Informovala o tom mluvčí Celní správy České republiky Martina Kaňková. Případem se zabývá policie.

Skupinu, která chráněné papoušky nelegálně přepravovala přes hranice a prodávala, odhalili brněnští celníci ze sekce pátrání a dohledu Generálního ředitelství cel.

„Při domovních prohlídkách v Moravskoslezském, Olomouckém a Středočeském kraji zajistili přes 100 ptáků v hodnotě přibližně dvou milionů korun,“ sdělila Kaňková. „České inspekci životního prostředí (ČIŽP) celníci předali k zabavení 55 papoušků, především arů, kakaduů a amazoňanů, kteří jsou chráněni mezinárodní úmluvou CITES,“ doplnila.

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Chráněné papoušky podle mluvčí celníků skupina kupovala na burzách exotického ptactva i od soukromých chovatelů. S ptáky gang obchodoval v zemích Evropské unie i mimo EU.

Jeho členové kvůli tomu padělali doklady o původu, osvědčení CITES i identifikační kroužky, které slouží k evidenci v registru a k ověření legálního původu ptáků. „Celníci zdokumentovali mimo jiné nelegální dovoz ze zemí mimo EU, kde překupníci papoušky transportovali v taškách a PET lahvích,“ popsala Kaňková převozy papoušků.

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