Skupinu, která chráněné papoušky nelegálně přepravovala přes hranice a prodávala, odhalili brněnští celníci ze sekce pátrání a dohledu Generálního ředitelství cel.
„Při domovních prohlídkách v Moravskoslezském, Olomouckém a Středočeském kraji zajistili přes 100 ptáků v hodnotě přibližně dvou milionů korun,“ sdělila Kaňková. „České inspekci životního prostředí (ČIŽP) celníci předali k zabavení 55 papoušků, především arů, kakaduů a amazoňanů, kteří jsou chráněni mezinárodní úmluvou CITES,“ doplnila.
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Chráněné papoušky podle mluvčí celníků skupina kupovala na burzách exotického ptactva i od soukromých chovatelů. S ptáky gang obchodoval v zemích Evropské unie i mimo EU.
Jeho členové kvůli tomu padělali doklady o původu, osvědčení CITES i identifikační kroužky, které slouží k evidenci v registru a k ověření legálního původu ptáků. „Celníci zdokumentovali mimo jiné nelegální dovoz ze zemí mimo EU, kde překupníci papoušky transportovali v taškách a PET lahvích,“ popsala Kaňková převozy papoušků.