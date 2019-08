Češi si nechávají posílat kokain, celníci loni řešili více zásilek s drogami

Nejvíce nelegálních zásilek, 459, zachytili celníci na trase Amsterdam - Praha - Bratislava. „Vyjedou do Nizozemska, nechají si to poslat na P.O.Box a my to tady zachytáváme,“ popsal charakter trestné činnosti Šlachta. Další balíčky údajně mířily přes české hlavní město do izraelského Tel-Avivu. Celníci spolupracují s bezpečnostním oddělením České pošty, konkrétní detaily Šlachta prozradit nechtěl.



Většinu případů celníci zahajují proti neznámému pachateli. Ve výroční zprávě upozornili na to, že analýza obsahu zásilek v celní technické laboratoři je nákladná - jeden vzorek vyjde na 4 500 až 5 000 korun. Zátěž pro celníky představuje i následné skladování nelegálních zásilek.

Právě zásilky drog odhalené na letišti tvoří velký podíl z celkového počtu úkonů trestních řízení, které celníci loni zahájili. Založili celkem 1115 trestních spisů, což je meziročně o tři procenta více. Policii předali do vyšetřování 218 spisů, předloni to bylo 270. Podle Šlachty je pokles zapříčiněný tím, že se celníci snaží jít cestou kvality, ne kvantity. Například nechtějí zůstat jen u odhalování takzvaných bílých koňů, ale vypátrat i organizátory trestné činnosti.

K prioritám sekce pátrání loni patřily vedle drogové trestné činnosti i trestné činy v oblasti DPH a spotřební daně. Celníci řešili také porušování práv k ochranné známce, neoprávněné nakládání s chráněnými zvířaty a rostlinami a rovněž provozování nelegálních hazardních her, což je jejich nová kompetence od roku 2016.