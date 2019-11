Nejen Šlachta. Celní správa nemá daleko k vykrvácení, letos odešlo 300 lidí

Před třemi lety měl šéf Celní správy Milan Poulíček smělé plány. Na boj s daňovými úniky plánoval přijmout až tři stovky nových celníků. V té době se navíc hodně mluvilo o možnosti, že by celníci dostali vyšetřovací pravomoc a mohli by tak své případy dovést až před soud. To by znamenalo více práce, a proto i další masivní navýšení stavů.

Nic takového se však nakonec nestalo. Nová čísla navíc ukazují, že Celní správa musí spíše než příchody nových lidí řešit odchody těch stávajících.



Od začátku roku do konce října podle zjištění MF DNES opustilo Celní správu už 307 lidí. To je o sto více než za celý loňský rok. Podle informací redakce by jich navíc do konce roku měly být celkově až čtyři stovky. „Je to dané z větší části generační obměnou. Odchází generace, která vstupovala do služebního poměru a má odslouženo pětadvacet let,“ uvedl zdroj MF DNES z vedení Celní správy, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Podobnou situaci musí v současné době řešit i vedení policie. Také policisté, kteří dosáhnou na výsluhy, totiž často nemají motivaci zůstávat.

Šlachta a ti druzí

Změnu ve výsluhách chtěl prosadit komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. Vláda však jeho návrh odmítla. „Veškerá práce, kterou jsme si dali s navyšováním počtu policistů, nové tabulky, náborové akce, by jedním hlasováním Sněmovny přišla vniveč a to si nemůžeme dovolit,“ prohlásil ministr vnitra Hamáček.

Jedním z lidí, kteří Celní správu opouštějí, je i bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta. Ten rezignoval na pozici šéfa pátrací sekce v září stejně jako jeho náměstek a rovněž bývalý detektiv ÚOOZ Tomáš Sochor. O důvodech svého odchodu však Šlachta hodlá promluvit až po definitivním odchodu do civilu v prosinci.

Byť celníci nezískali zmíněnou vyšetřovací pravomoc, práce budou mít přece jen více. Ministerstvo financí pod které Celní správa spadá, na ně přenáší nové úkoly. Podle plánu ministryně Alena Schillerové by měli dohlížet na oblast online hazardu. Ministryně soudí, že kvůli tomu nebude třeba přijímat nové lidi. „Celníci se osvědčili při potírání nelegálního hazardu v hernách, na novou roli v online světě jsou připraveni,“ uvedla.