Telefony, počítače i drony. Celníci a finanční správa prodávají zabavené zboží

Původně měla Finanční správa dražbu všech předmětů spustit 9. července. Kvůli velkému zájmu ze strany veřejnosti ale bude jednotlivé předměty uvádět do dražby postupně, a to až do 15. srpna.

„V prvních hodinách po ohlášení dražeb zabavených MacBooků a iPhonů za třetinové vyvolávací ceny jsme v naší IT aplikaci evidovali obrovský růst návštěvnosti. Aktuálně máme zhruba 10 tisíc přihlášek do jednotlivých dražeb,“ dodal s tím, že kvůli riziku přetížení webu se úřady rozhodly rozložit prodej položek do více dní,“ uvedl k dražbě ředitel Sekce výkonu daní Generálního finančního ředitelství Jiří Žežulka. Dodal, že pomocí dražby se peníze z daňových úniků vrátí zpět do státního rozpočtu.

V nabídce budou také chytré hodinky, herní konzole, sluchátka, ale i drony. Úřady nabízí například iPhone 15 PRO MAX 256 GB, který začíná vyvolávací cenou 11 167 Kč, Apple MacBook Air 13,3“ 256 GB vyvolávací cenou 7 834 Kč.

Zboží zabavily úřady během kontrolní akce s krycím názvem Čeněk a Macek, které se uskutečnily 21. a 22. května. Celníci během dvou dnů zajistili elektronické zboží v hodnotě přes pět milionů korun. Podobnou akci s krycím názvem Rajče úřady realizovali také na začátku roku 2024, kdy zabavily spotřební elektroniku a peníze celkem za 34 milionů korun.

Telefony, notebooky a další zboží, které bude v nabídce, je nejčastěji převáženo z třetích zemí do Evropské unie, ze kterých nebylo odvedeno DPH. „Celková výše úniku DPH v rámci kontrolních akcí Rajče, Čeněk a Macek tak dosahuje dohromady několika desítek milionů korun,“ uvedly úřady.

Výsledek zásahů a celkovou spolupráci mezi oběma úřady si pochvaloval také ředitel Sekce výkonu služby plk. Jaroslav Ille z Generálního ředitelství cel. „Na úspěšném dokončení těchto rozsáhlých daňových podvodů se podílí velice úzká a dlouhodobá spolupráce odborníků celní a finanční správy. Rovněž na sebe navazující působnost obou složek a vzájemné sdílení informací umožňuje efektivně odhalit nezdaněné dovozy zboží a zabránit velkým daňovým únikům,“ řekl.

Zájemci si budou moct předměty vydražit přes aplikaci APED, do které se musí registrovat pomocí datové schránky, uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím služby NIA ID nebo bankovní identity. Aplikace funguje už od roku 2019 a za tu dobu ji vyzkoušelo přes pět tisíc lidí, kteří přihazovali ve více než 2 400 dražbách a zakoupili tak majetek v celkové hodnotě 446 milionů korun.