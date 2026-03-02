Místo aby se starala o dvouleté dítě, třicetiletá Jana na mateřské dovolené už dva týdny leží a polyká prášky proti bolesti. Když potřebuje na toaletu, někdy tam zvládne dojít po dvou, ale zpátky už se vrací po čtyřech.
„Předminulý týden mi švihlo v zádech při vstávání z postele. Měla jsem tak silné bolesti, které mi vystřelovaly do nohy, že jsem nemohla chodit. Zavolala jsem si záchranku,“ vzpomíná mladá žena.
Nemocnice mohou vyšetřit více pacientů třeba díky tomu, že rozšíří provozní dobu přístrojů. VZP jim začala už v minulých dnech posílat dodatky ke smlouvám.