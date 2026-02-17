Čeká nás zásadní změna počasí. Během dvou dnů se teplota změní o 10 stupňů

Petra Škraňková
  14:40
Zatímco polovina Prahy a Brno si tento týden užívají prázdniny na sněhu a v minusových teplotách, druhá polovina Prahy bude příští týden na zimní počasí už jen vzpomínat. V týdenní prognóze meteorologové slibují teploty i 13 stupňů nad nulou. Během dvou dnů se tak teplota změní o deset stupňů Celsia.

Začalo astronomické jaro. Dnešní den přinesl slunečné počasí, teplotní rekordy ale nepadaly. (20. března 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Razantní změnu počasí meteorologové předpovídají na samý závěr tohoto týdne. Zatímco ve středu, čtvrtek i pátek bude oblačno až zataženo a bude sněžit, v neděli se citelně oteplí.

Ve středu bude oblačno až zataženo, ráno i polojasno. Místy, zejména v severní polovině území občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, na horách sněžení četnější. V nížinách (v nadmořské výšce pod 300 metrů) budou srážky smíšené nebo dešťové. Teploty se udrží mezi 0 a +4 °C, v tisíci metrech na horách bude kolem -3 °C.

I ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, na horách ojediněle sněhové přeháňky. Během dne zejména v jižní polovině území místy občasné sněžení, na jižní Moravě i srážky dešťové. Večer od severozápadu ubývání srážek a oblačnosti. V noci bude citelně mrznout, teploty spadnou k -2 až -6 stupňům, při uklidnění větru dokonce až k -8 °C. Přes den se budou pohybovat mezi -2 až +2 stupni Celsia.

V pátek by mělo být polojasno až skoro jasno, zpočátku na jihovýchodě území až zataženo a místy občasné sněžení. Nejnižší noční teploty spadnou k -4 až -8 stupňům a při uklidnění větru a malé oblačnosti může být kolem -10 °C. Mrznout bude i přes den, teploměry ukážou maximálně -4 stupně až nulu.

Předpověď teplot na tento týden
DenV noci (00-07)Přes den (7-22)
středa+1 až -4 °C0 až +4 °C
čtvrtek-2 až -6, místy až -8 °C-2 až +2 °C
pátek-4 až -8, místy až -10 °C-1 až +4 °C
sobota-6 až -10, místy až -12 °C-1 až +4 °C
neděle+3 až -1 °C5 až 10, na Moravě a SV Čech kolem 3 °C
od pondělí do středy7 až 3, na Moravě až 1 °C8 až 13 °C

Noc na sobotu bude nejmrazivější. Teploty spadnou šest až deset stupňů pod nulu, při malé oblačnosti a slabém větru může být kolem -12 °C. V sobotu přes den bude polojasno až oblačno, od západu zataženo se sněžením nebo deštěm se sněhem. V Čechách postupně od západu v polohách pod 900 m i srážky dešťové. A teploty ještě kolem nuly, od -1 k +4 stupňům.

V noci ze soboty na neděli se zima své vlády vzdá. Alespoň podle týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

V sobotu ještě napadne 10 až 15 centimetrů sněhu, v neděli se čeká nový sníh už jen na horách na Moravě a ve Slezsku a mrazy si dají pohov. Obloha bude zatažená až oblačná a na většině území občas zaprší. Teploty vyšplhají k 5 až 10 stupňům, na Moravě a v severovýchodních Čechách se místy udrží kolem 3 °C.

Na začátku příštího týdne nebude mrznout ani noci. Teploty se budou pohybovat mezi 7 a 3 stupni, na Moravě kolem plus jednoho. A přes den teploměry ukážou 8 až 13°C.

„Bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky. Postupně srážky jen ojediněle a přechodně i polojasno,“ slibuje předpověď Českého hydrometeorologického ústavu.

Jarní prázdniny 2026 jsou v polovině. Kdy jsou ve vašem okrese a kraji?

Jarní prázdniny, které mají příští týden děti z Prahy 6-10, Frýdku-Místku, Karlových Varů, Děčína či Přerova, tak dostojí svému názvu.

Do prvního jarního dne v pátek 20. března zbývají čtyři týdny.

