V Čechách napadne až deset centimetrů sněhu, na horách až dvojnásobek

V českých krajích by měl padat během dne sníh, stejně to má být i na Vysočině. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zároveň upozorňuje, že sněhová pokrývka postupně zvlhne a ztěžkne. Následkem toho by se mohly podle meteorologů lámat stromy, které by mohly strhávat elektrické vedení.

„Na silnicích může být uježděný a zledovatělý sníh,“ doplnil ČHMÚ s tím, že zejména v nižších polohách by však měl sníh během dne odtávat. „Sněžení bude odpoledne a večer v jihozápadní polovině České republiky v polohách pod 600 metrů nad mořem přecházet do deště, který může na podchlazeném a holém povrchu ojediněle namrzat a tvořit ledovku,“ uvádí meteorologové.

Náledí se může tvořit v Jihočeském, Jihomoravském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji, na Vysočině a v Libereckém kraji kromě Českolipska.

Pokud má někdo v úmyslu jet na hory, neměl by zapomenout na zimní výbavu a sněžné řetězy. Vážná situace panuje v souvislosti se sněžením také v Krušných horách. Například na silnici k Božímu Daru se vlivem silného větru tvoří sněhové jazyky a závěje. Pozorovatel počasí Rudolf Kovařík ze Šindelové varuje, že lidé by se do hor neměli vůbec vydávat.

„My starousedlíci jsme všichni doma a kdo nemá potřebné vybavení, například automobil s náhonem na všechna čtyři, tak ať raději vůbec nevyjíždí. Nemá to smysl. Tvoří se kolony, protože když jedno auto zůstane stát, stojí všichni, není kudy jej objet. Hlavní silniční tahy jsou protažené, silnice druhých tříd jsou alespoň v jednom pruhu sjízdné, avšak s problémy. Trojky jsou ale zcela zapadané sněhem,“ popisuje situaci Kovařík.

Podle jeho slov bude sněžit i nadále, v nižších polohách bude padat sníh s deštěm. Hrozba náledí tak trvá. „Odpoledne bude v nižších polohách teplota až +3 stupně, a pokud naprší na promrzlý asfalt či beton, bude se tvořit led. Lidé by měli být opatrní,“ dodává Kovařík.

Kvůli počasí také hrozí riziko nehod. Na počasí doplatila v sobotu ráno řidička na Prachaticku. V zatáčce se jí podle policie pravděpodobně smeklo auto a ona tak narazila do stromu. Na místě zemřela.

Pravděpodobně také počasí si vyžádalo život jedenadvacetiletého muže, který havaroval na Plzeňsku.

Podívejte se, jaké počasí aktuálně panuje nad Prahou:

