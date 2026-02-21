Vondráček chce zákon o moravské vlajce. Proti pravidlům heraldiky, vadí kritikům

„Návrh je důležitý pro posílení vazby k státnosti a regionu. Je důležité, že jde o návaznost na historickou tradici, která je živá a zaslouží si dále rozvíjet,“ vysvětluje Vondráček. Červené české, modré moravské nebo zlaté slezské vlajky by tak mohly zavlát už příští rok.
Nad návrhem zákona se neshodnou odborníci, politici ani ministerstva. Kritici například upozorňují, že historické země zanikly už v roce 1948, kdy je nahradily kraje, takže není jasné, čí vlajka a znak by to vlastně měly být.
Přiznává, že nové vlajky jsou svým způsobem „novotvary“, které ale vycházejí ze středověkých a novověkých heraldických praporů.