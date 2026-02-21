Vondráček chce zákon o moravské vlajce. Proti pravidlům heraldiky, vadí kritikům

Radek Vondráček (ANO)

Robert Oppelt
  13:30
Moravské strany v posledních volbách neuspěly, přesto se některé nápady Moravanů vracejí. Poslanec Radek Vondráček (ANO), původem z Kroměříže, navrhuje zákon, který má uzákonit zemské znaky a vlajky. O návrhu by měla příští týden jednat vláda.

„Návrh je důležitý pro posílení vazby k státnosti a regionu. Je důležité, že jde o návaznost na historickou tradici, která je živá a zaslouží si dále rozvíjet,“ vysvětluje Vondráček. Červené české, modré moravské nebo zlaté slezské vlajky by tak mohly zavlát už příští rok.

Nad návrhem zákona se neshodnou odborníci, politici ani ministerstva. Kritici například upozorňují, že historické země zanikly už v roce 1948, kdy je nahradily kraje, takže není jasné, čí vlajka a znak by to vlastně měly být.

Přiznává, že nové vlajky jsou svým způsobem „novotvary“, které ale vycházejí ze středověkých a novověkých heraldických praporů.

Radek Vondráček (ANO)

Moravské strany v posledních volbách neuspěly, přesto se některé nápady Moravanů vracejí. Poslanec Radek Vondráček (ANO), původem z Kroměříže, navrhuje zákon, který má uzákonit zemské znaky a vlajky.

21. února 2026  13:30

