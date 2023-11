STALO SE DNES: Čechmánek nespáchal sebevraždu, Jurečka má návrh reformy důchodů

Pitva podle policie prokázala, že bývalý hokejový brankář Roman Čechmánek, který zemřel o uplynulém víkendu ve věku 52 let, nespáchal sebevraždu. Na jeho smrti se nepodílel ani žádný další člověk.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představil podobu reformních změn systému penzí. Návrh důchodové reformy chce poslat do legislativního procesu ve čtvrtek tento týden. Důchodový věk by se měl podle něj navázat na dobu dožití a stanoví se každý rok lidem, kterým bude 50 let. Minimální penze by měla odpovídat 20 procentům mzdy. Podle prvotních předpokladů by změny měly začít platit od roku 2025.

Polští policisté oznámili, že dopadli mezinárodně stíhaného dezinformátora Tomáše Čermáka. V době koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích a podporoval terorismus, a má si proto odpykat 5,5 roku vězení. Nenastoupil však do výkonu trestu. Česká policie na něj poté vydala i mezinárodní zatykač. Podle zdroje iDNES.cz byl na cestě do Běloruska.

Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu se ve středu ráno těsně za sjezdem na 25. kilometru srazilo osobní auto s vojenskou obrněnou kolonou. Řidička do kolony vjela, načež do ní zezadu narazil obrněný transportér. Ve směru do Prahy se u sjezdu na Lány i po obnovení provozu tvořily kolony. Záchranáři na místě ošetřili čtyři lehce zraněné vojáky, podle mluvčí armády byli ještě dopoledne všichni propuštěni z nemocnice.

Vrchní soud v Praze zrušil zprošťující rozsudek v kauze Čapí hnízdo kvůli nedostatečně a chybně provedeným důkazům. Uvedl to ve středu server Česká justice. Původní rozsudek městského soudu podle odvolacího senátu obsahuje závažná pochybení. Případem se bude muset městský soud znovu zabývat.