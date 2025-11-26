Podle informací zveřejněnými ruskými úřady byl Tran zajat v srpnu tohoto roku, přičemž na Ukrajinu měl dorazit v květnu.
„Prokuratura Luhanské lidové republiky schválila obžalobu v trestní věci proti občanovi Vietnamu a České republiky. Minh Hoang Tran je obviněn podle části 3 článku 359 ruského trestního zákoníku (účast žoldáka v ozbrojeném konfliktu),“ píší ruské úřady na svých stránkách.
Ruské úřady také tvrdí, že Tran měl za účast v bojích na ukrajinské straně inkasovat 20 tisíc až 250 tisíc ukrajinských hřiven měsíčně, tedy zhruba deset tisíc až 120 tisíc českých korun. Čeká ho soud. Rusko mu také upírá status válečného zajatce.
České ministerstvo zahraničí redakci iDNES.cz informaci o zadržení českého občana potvrdilo.
„Ministerstvo zahraničních věcí se případem intenzivně zabývá. S ohledem na citlivost celé záležitosti ale nebudeme poskytovat žádné informace. Stále platí, že v těchto případech postupujeme podle zákona a snažíme se našim českým občanům v nouzi pomoci,“ napsala redakci mluvčí Černínského paláce Mariana Wernerová.
Podle informací serveru Seznam zprávy se na sociálních sítích začala objevovat videa z Tranova výslechu, z nichž je patrné, že má vážná zranění v obličeji.
„O tom, že plánuje jet na Ukrajinu, mi řekl v únoru,“ přiblížil zdroj Seznam Zpráv, který Trana zná.