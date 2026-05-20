Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Čech nakažený ebolou by se spíše léčil přímo v Africe, uvedl resort zdravotnictví

Autor: ,
  18:07
V případě, že by se ebolou nakazil v Africe nějaký Čech, léčil by se pravděpodobně na místě. U člověka po kontaktu s nakaženým, jako je tomu v případě Američana, kterého Česko přijme do izolace v pražské Fakultní nemocnici Bulovka, by se případně repatriace zvážila individuálně. Řekl to ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum.
Pondělní incident nebyl prvním, který se v ruském vědeckém centru v Kolcovu...

Pondělní incident nebyl prvním, který se v ruském vědeckém centru v Kolcovu stal. V roce 2004 tam zemřela vědecká pracovnice, která se omylem píchla jehlou nesoucí virus eboly. (17. září 2019) | foto: Profimedia.cz

Pražská Nemocnice na Bulovce (ilustrační snímek)
Zástupce hlavní hygieničky Matyáš Fošum na brífinku k převozu amerického lékaře...
Brífink k převozu amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou do České...
Brífink k převozu amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou do České...
14 fotografií

Ministerstvo zahraničních věcí na webu varovalo před cestami do Konga a vyzvalo české občany k jeho urychlenému opuštění. V cestovatelském systému Drozd podle aktuálních informací ministerstva žádný Čech zaregistrovaný není.

Lékaře s podezřením na ebolu vezou ve speciálním boxu, Bulovka ho přijme večer

„Pokud by tam byl Čech, který nějaké příznaky už má, tak primárně pro něj zajišťujeme léčbu tam,“ uvedl Fošum. ČR by na tom zřejmě spolupracovalo s Keňou, protože v Nairobi má zastupitelský úřad. „Tam jsou podle našich informací kapacity momentálně volné,“ řekl.

Ministerstvo zdravotnictví podle Fošuma ověřovalo, zda v postižených regionech nejsou žádní čeští zdravotníci nebo studenti, například z některých neziskových organizací, které v Africe působí. Ministerstvo zahraničních věcí ve středu na dotaz ČTK uvedlo, že v Kongu není žádný Čech, který by byl registrovaný v cestovatelském systému Drozd, v Ugandě je jich osm.

Ohrožení, zásadně nesouhlasím. Okamura kritizuje převoz Američana s rizikem eboly

Podle Fošuma není nutné cestování do těchto zemí zcela zakázat, lidé by se ale raději neměli stýkat s místními. „Nekomunikovat s místními, nedotýkat se zraněných nebo lidí ležících na ulici, aby tam právě nedošlo k přenosu biologického materiálu. Současně nedoporučujeme jíst divokou zvěř nebo netopýry,“ dodal Fošum. Lidé by také měli pít pouze balenou vodu.

Současnou epidemii v Africe, při níž je podezření na více než 500 nakažených a 130 úmrtí, způsobuje kmen eboly Bundibugyo. Na rozdíl od známějšího kmene Zaire proti němu podle epidemiologa Romana Prymuly z České vakcinologické společnosti neexistuje schválená léčba a specifická vakcína.

Mají se Češi bát eboly? Hostem Rozstřelu bude epidemiolog Roman Prymula, ptejte se

„Současná situace v Kongu a Ugandě vyžaduje maximální obezřetnost mezinárodní vědecké komunity. Kmen Bundibugyo představuje specifickou výzvu, protože stávající vakcíny, které jsme úspěšně využívali v minulých letech, proti němu nemusí vykazovat dostatečnou účinnost,“ uvedl v tiskové zprávě České společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Odborníci považují situaci v Africe za vážnou, ale lokálně ohraničenou. V ČR není důvod omezovat běžné aktivity. „ČLS JEP varuje před dezinformacemi, které zaměňují mechanismus přenosu eboly s jinými viry,“ doplnila odborná společnost.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Schillerová: Že mi říkají „Dlužena“? Jsou to zoufalci

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Okamura chce víc čínských turistů. Zmínil i, jak mít víc těch českých v Číně

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní...

Předseda Sněmovny a koaličního hnutí SPD Tomio Okamura by rád v Číně podpořil příliv tamních turistů do Česka. Důležité je podle něj i zrušení vízového styku s Čínou, který obtěžuje české občany,...

20. května 2026  18:33

USA vznesly obvinění vůči dlouholetému lídrovi Kuby Raúlu Castrovi

Bývalý prezident Raúl Castro na oslavách 69. výročí útoku na kasárny Moncada v...

Spojené státy vznesly obvinění vůči dlouholetému kubánskému lídrovi Raúlu Castrovi. Ve středu to napsala agentura Reuters, která se odvolává na vysokého představitele americké vlády. Castro, kterému...

20. května 2026  18:18,  aktualizováno  18:21

Berlínská nemocnice přijala Američana nakaženého ebolou, doprovázel ho konvoj

Kolona policejních a hasičských vozů převáží do berlínské nemocnice Charité...

Berlínská nemocnice Charité přijala ve středu do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zvláštní letadlo přistálo na mezinárodním letišti u německé metropole krátce po půlnoci. Na izolační...

20. května 2026  9:24,  aktualizováno  18:20

Cizinci podvodně čerpali dávky. Jedni předstírali pobyt, jiní hráli samoživitele

Cizinci na Pardubicku podvodně čerpali statisícové dávky.

Cizinecké policii na Pardubicku se podařilo v první polovině května odhalit více případů podvodného čerpání dávek humanitární pomoci. Někteří cizinci je čerpali, aniž by kdy v Česku žili. Další...

20. května 2026  18:19

Čech nakažený ebolou by se spíše léčil přímo v Africe, uvedl resort zdravotnictví

Pondělní incident nebyl prvním, který se v ruském vědeckém centru v Kolcovu...

V případě, že by se ebolou nakazil v Africe nějaký Čech, léčil by se pravděpodobně na místě. U člověka po kontaktu s nakaženým, jako je tomu v případě Američana, kterého Česko přijme do izolace v...

20. května 2026  18:07

Český řidič kamionu boural v Německu. Dálnici zablokoval na šest hodin

ilustrační snímek

Český řidič kamionu na západě Německa přehlédl jiné brzdící nákladní vozidlo a narazil do něj, nehoda v úterý odpoledne na několik hodin uzavřela dálnici A1 na Kolín nad Rýnem. Ve středu o tom...

20. května 2026  17:58

Škvíra v okně nestačila. Pes hodiny trpěl zavřený v autě, majitel se zapomněl v zoo

Strážníci vysvobodili psa z rozehřátého auta, majitel byl v zoo

Nejméně tři hodiny strávil pes v rozehřátém autě zaparkovaném poblíž brněnské zoo. Strážníci se nakonec rozhodli vůz otevřít a viditelně trpící zvíře vysvobodili. Jeho majitel si prý neuvědomil, že...

20. května 2026  17:39

Moravští aktivisté obarvili sochu Beneše „krví“, označili jej za nácka a škůdce

Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého...

Ještě před začátkem ostře sledovaného sudetoněmeckého sjezdu v Brně o sobě dali vědět moravští aktivisté. Ti ve středu odpoledne obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta...

20. května 2026  16:31,  aktualizováno  17:10

Američané chtěli v čele Íránu překvapivou figuru. Izraelský nálet vše zhatil

Premium
Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád

Když Američané v únoru napadli Írán, měli v záloze i člověka, který po svržení teokratického režimu převezme otěže. A překvapivě jím neměl být nikdo jiný než kontroverzní exprezident Mahmúd...

20. května 2026  16:58

Buvol, který vypadá jako Donald Trump, se stal hvězdou internetu

V Bangladéši láká davy buvol přezdívaný Donald Trump

Znáte rčení o unaveném štěstí, které občas sedne i na dobytek? Tentokrát si zřejmě vybralo buvola v Bangladéši. Díky své podobě s americkým prezidentem Trumpem se stal hvězdou internetu.

20. května 2026  16:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s mladšími školáky. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy...

20. května 2026  9:37,  aktualizováno  16:47

Už volají první zájemci. Knihovna Václava Havla má po konci Bakaly šanci na záchranu

Ekonom a ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček vystoupil na konferenci...

O podporu Knihovny Václava Havla mají zájem noví dárci, sdělil ve středu současný jediný člen její správní rady David Dušek. Knihovnu poté, co ji od příštího roku přestane podporovat nadace manželů...

20. května 2026  16:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.