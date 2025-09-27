Plav, Foreste, plav! vzkazují lidé Markovi. Český plavec se pokouší zdolat La Manche

Emocemi nabité týdny, kdy naději střídalo zklamání, skončily. Marek Protiva z Hradce Králové si konečně plní životní sen. V pátek mu lodivod potvrdil, že vítr se utišil a v sobotu časně ráno může díky tomu začít jeho vytoužená cesta přes kanál La Manche. V anglickém Doveru vstoupil do vln ve tři hodiny našeho času. Od té chvíle míří k břehům Francie. Jeho snahu o pokoření kanálu sledují stovky lidí.

„Jsem připravený a nikdy jsem se necítil lépe,“ ujistil v pátek večer Marek Protiva svůj tříčlenný doprovodný tým i téměř stovku přátel v uzavřené diskusní skupině. Okamžitě se dočkal vlny jejich podpory. „Plav, Foreste, plav!“, vzkázal mu jeden z fanoušků. „Věřím Ti. Natrénováno máš. Hlavně to dej v hlavě a užij si to,“ přidal se další.

Pokud zvládne překonat asi 40 - 45 kilometrů přes Lamanšský průliv, připojí se osmatřicetiletý Protiva k šestatřiceti dálkovým plavcům i plavkyním z Česka, kterým se to už podařilo. Když před pár hodinami vstupoval do chladných vln kanálu, těšil se a úspěch si nepřipouštěl. „Zvládnu to,“ tvrdil Protiva.

Stejně jako fanoušci mu věří i jeho tým. „Před startem byl naprosto klidný. Víc než v srpnu, kdy měl původně startovat, ale kvůli špatnému počasí to nešlo. Nepochybuji, že to dá. Přesto na něj budeme celou cestu dávat bedlivý pozor. Ani na chvíli ho nespustíme ho z očí. Nesmíme. Na hlídkách se budeme střídat,“ líčí Michal Štengl z Českolipska.

A dodává, že, kdyby bylo zle, hodí mu z lodi záchranný kruh. „Kdyby mu docházely síly, rozhodčí může pokus o přeplavbu předčasně ukončit,“ upozorňuje Štengl. Jako jediný z doprovodného týmu dobře ví, jaké nástrahy v Lamanšském průlivu čekají. Sám ho přeplaval před čtyřmi lety.

La Manche nepřekonal. Peníze pro nemocnou Amálku však plavec získal

Pěsti drží plavci i rodina osmileté Amálky z Prahy, které Marek Protiva pomohl získat peníze na speciální rehabilitace. Dívka miluje vodu, protože se v ní cítí svobodně. Trénuje plavání, přesněji paraplavání – jediný sport, který může dělat, aniž by si ublížila. Trpí totiž vzácnou genetickou nemocí křehkých kostí. Kvůli poruše tvorby pojivové tkáně se Amálčiny kosti snadno lámou. Prodělala už 22 zlomenin a několik operací. Další zákrok ji čeká 6. října.

„V sobotu 4. října chce ještě plavat klubové závody, v neděli spolu nastoupíme do nemocnice v Brně, kde dceru v pondělí čeká velká operace – budou jí vyměňovat zpevňující kovové tyče v dlouhých kostech obou nohou,“ říká matka dívky Jitka Vorálková.

Amálka se opakovaně léčí v lázních, potřebuje však intenzivní rehabilitace za zhruba 24 tisíc korun, které nehradí zdravotní pojišťovny. Marek Protiva se před časem nabídl, že dívce pomůže. Svou plavbu přes kanál, kterou měl absolvovat v létě, spojil s výzvou fanouškům, aby finančně přispěli na transparentní účet Strom přání. Ten založily Sanatoria Klimkovice pro své malé klienty a zřídily tam i sbírku pro Amálku.

Neuměl plavat. Teď chce pokořit kanál La Manche pro sebe i nemocnou Amálku

Ačkoli Protiva se v srpnu po týdnu marného čekání na start vrátil z Anglie s nepořízenou, pro Amálku i tak pomohl získat přes 80 tisíc korun. Z těch máma dvojčat zaplatí dceři intenzivní rehabilitace při třech léčebných pobytech v lázních.

„Jsme moc rádi, že nám Marek pomohl, a přejeme mu, aby si konečně splnil i svůj sen. Zaslouží si to. Všechno to těšení na start i zklamání z toho, že zase nemohl plavat, jsme prožívali s ním. A teď sledujeme na sociálních sítích zprávy o tom, jak se mu daří. Držíme mu pěsti. A těšíme se, že po jeho návratu se potkáme osobně,“ líčí Jitka Vorálková.

Podle Jany Gračkové z Prahy, která se v doprovodném týmu plavce stará o komunikaci, sociální sítě, fotografie i videodokumentaci, zatím vše klape podle podle plánu. „Marek odstartoval za tmy, ve dvě hodiny zdejšího času. Plave vedle lodi, abychom na něj dobře viděli. Co půl hodiny mu podáváme pití v lahvi připevněné na provaze a pomocí krmící tyče jídlo,“ popisuje.

Zdolat La Manche bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, říká amatérský plavec

Stravu připravuje další člen týmu, výživový poradce a fitness trenér Kamil Hlína z Hradce Králové. „Jídlo je výživné, ale v polotekutém stavu v malých silikonových lahvičkách, z nichž se dá rychle vytlačit a vcucnout. Plavec se nesmí zastavit, krmení trvá jen krátce,“ vysvětluje Hlína.

Zatímco obvykle vyplouvá na kanál pouze jedna loď s jedním plavcem, tentokrát je to jinak. Předešlých dvanáct dní neplaval nikdo, proto se v sobotu ráno postupně vydalo přes kanál několik lodí s plavci. „S námi vyplula ještě jedna loď, ale postupně další. Odhaduji, že jich je kolem deseti,“ říká Štengl s tím, že pasažéři lodí vidí jiné lodě, ale plavci ve vlnách jiné plavce ne.

Podle něj se všichni musí držet velmi blízko své lodi, plavou ve vzdálenosti okolo tří metrů. Jedním z důvodů je to, že na ně musí dobře vidět rozhodčí i doprovodný tým. Ale roli hraje i to, že La Manche patří k nejrušnějším vodním cestám, které křižuje mnoho velkých lodí včetně tankerů. Lodivodi vědí, jak s plavci bezpečně prokličkovat až k druhému břehu, kde na ně čeká náročný závěr kvůli příbřežnímu proudu.

Čepice, v níž Pechová přeplavala kanál La Manche, pomůže onkologii

„Ten je jako řeka, která teče podél břehu a mění směr i sílu v závislosti na přílivu a odlivu. Plavec je ke konci unavený, přesto musí přidat, aby proud překonal a dostal se na břeh v blízkosti lodi. Kdyby polevil, odnese ho to jinam a délka trasy se tak ještě prodlouží,“ dodává Štengl.

Kdyby Marek Protiva odstartoval svou přeplavbu kanálu v srpnu, zájemci by měli možnost sledovat ho v přímém přenosu. Protože termíny se stále odkládaly, tým rozhodl, že až nastane den D, bude sdílet zásadní informace na sociálních sítích. Nejvíc jich uvidí jeho nejbližší fanoušci v uzavřené online skupině, ale další najdou zájemci například na facebookovém profilu a instagramu Marka Protivy.

Některé momenty sdílí na svém facebooku i Michal Štengl a další členové týmu. Sledovat lze také trasu lodi Sea Leopard (mořský leopard), která plavce doprovází. Vede ji zkušený lodivod Stuart Gleeson, jeho služeb už využila řada českých plavců, jednotlivců i štafet.

