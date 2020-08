Zemřela legenda české ortopedie. Lékaři Oldřichu Čechovi bylo 92 let

14:08 , aktualizováno 14:08

Ve věku 92 let zemřel ve středu v Praze ortoped Oldřich Čech, který v roce 1969 provedl první totální endoprotézu kyčelního kloubu v Československu. Čech operoval až do svých 75 let, za celý život voperoval lidem podle svých odhadů kolem sedmi tisíc umělých kloubních náhrad.