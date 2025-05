Diplomacie řeší případ Čecha, který se přidal do ruské armády. Teď chce pomoci

Diplomacie řeší případ Čecha, který dříve odcestoval do Ruska, kde nastoupil do armády, a nyní se dožaduje pomoci českých úřadů, řekl mluvčí Daniel Drake.

Ruský statistický úřad (Rosstat) utajil demografické údaje v reakci na nejnižší porodnost v Rusku za 200 let, upozornil server The Moscow Times. Z měsíčního přehledu o přirozeném pohybu obyvatelstva...

ANO by vyhrálo s hlasy od třetiny voličů, do Sněmovny by prošlo sedm uskupení

Volby by v dubnu podle modelu agentury Median vyhrálo opoziční hnutí ANO, které by volilo 33 procent voličů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 20,5 procenty. Do Sněmovny by se podle Median dostalo...