Církev se distancovala od názoru Lipovské, že by bylo dobré opustit EU

V polovině srpna Hana Lipovská v rozhovoru pro týdeník Hrot uvedla, že důvodů pro czexit je několik. Evropská unie prý už není tou unií do které Česko vstupovalo. Navíc údajně z ekonomického hlediska brání své členské zemi být suverénní.

Zástupci římskokatolické církve označili její tvrzení za soukromé názory, které oni sami nesdílejí.

„ČBK považuje evropskou spolupráci za velmi důležitou. I když existuje řada skutečností, které vidíme kriticky, jsme toho názoru, že o budoucnosti EU a její potřebné reformě je třeba vést solidní debatu a katolická církev má k této debatě co říct,“ uvedl předseda biskupské konference Jan Graubner.

Ekonomka Hana Lipovská byla nominována na členku Rady České televize Českou biskupskou konferencí. „Paní Lipovská byla nominována do Rady České televize, tedy jakákoliv vyjádření o jiných tématech jsou pouze osobního charakteru,“ doplnil Graubner.

Schizofrenie církve? Duka stojí za Lipovskou

K výrokům Hany Lipovské se vyjádřil i kardinál Dominik Duka. „Nepohrdám Evropskou unií. Ale připomínám, že všechno to úsilí o vytvoření ‚Spojených států evropských‘ může mít teprve tehdy naději na úspěch, když se bude držet idejí otců zakladatelů,“ uvedl s tím, že je nutné vést relevantní diskuzi, která povede k reformě.

„Považuji diskusi, která požaduje bičování kritiků Evropské unie, za neadekvátní a nepravdivou,“ dodal ve svém tvrzení Duka, aniž by to nějak doložil.

Nominaci Lipovské do Rady České televize provázely kontroverze, protože se v minulosti vyjádřila, že nerozumí smyslu existence veřejnoprávních médií. Duka ji obhajoval.

„Ve svém dřívějším vyjádření jsem podotkl, že volba návrhu paní Lipovské vychází z jedné skutečnosti, že paní Hana Lipovská patří mezi velmi nadané ekonomky, které mají přesah do společnosti a má velký dar vysvětlování, také i ekonomických problémů. A právě to bylo důvodem, proč Česká biskupská konference Lipovskou do Rady ČT nominovala. Její odbornost v oblasti ekonomie, do níž patří také oblast veřejných financí, může být pro Radu ČT bezesporu prospěšná,“ tvrdil kardinál, který biskupskou konferenci vedle deset let do letošního léta.