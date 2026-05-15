Část senátorů zkritizovala prohlášení Sněmovny o sjezdu Sudetských Němců

Autor:
  20:50
Část senátního výboru pro lidská práva označila prohlášení Sněmovny o chystaném Sudetoněmeckém dni v Brně za hanebné. Podle vyjádření zástupci Senátu plně stojí za festivalem Meeting Brno, který sjezd do Brna pozval. Vyjádření v pátek zaslal člen výboru Břetislav Rychlík (za TOP 09). Podepsáni jsou další čtyři členové výboru, výbor má 11 členů. Sněmovna se ve čtvrtek hlasy vládní koalice postavila proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně a vyzvala ke zrušení akce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Členové výboru se v pátek na svém výjezdním zasedání v Brně setkali s vedením festivalu Meeting Brno. „Stalo se den poté, co část Sněmovny a vládní koalice odhlasovala hanebné prohlášení proti Sudetoněmeckému dnu v Brně. Učinila tak slovníkem a argumenty, které nepatří do 21.století. Ukázalo se, že vládní koalice má problém s pojmy a činy, jako je smíření a celospolečenský dialog,“ stojí ve vyjádření, pod kterým je kromě Rychlíka podepsán předseda výboru Jiří Růžička (za TOP 09), místopředseda výboru Pavel Kárník (za STAN), Zdeněk Papoušek (za ODS) a Přemysl Rabas (za hnutí Senátor 21).

Sudetští Němci a děti v kostýmech vedle sebe. Nepotkají se, ujišťuje výstaviště

„Hysterie, se kterou nejsou tyto politické síly schopny přijmout základní stavební kámen svobodné občanské společnosti, by měla být varovným signálem pro veřejnost. Zástupci Senátu plně stojí za festivalem Meeting Brno a pozváním krajanů na Sudetoněmecký den,“ stojí ve vyjádření. Senátoři doplnili, že část senátorů v čele s druhým nejvyšším ústavním činitelem, předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), se zúčastni 23. května Poutě smíření.

„Předseda Vystrčil udělil festivalu Meeting Brno záštitu. Podporu dialogu a smíření ve společnosti považuje za důležité hodnoty,“ sdělila Sabina Netrvalová ze senátního tiskového výboru. Vystrčil se ke svému zapojení podle ní vyjádří na úterní tiskové konferenci v Senátu.

Fraška, kritizuje Posselt usnesení české koalice. Macinka mu vyčetl minulost

Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Sněmovna o sjezdu hlasovala z podnětu vládního hnutí SPD. „Poslanecká sněmovna vyzývá organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno a vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili,“ stojí ve sněmovním usnesení, schváleném hlasy koalice ANO, SPD a Motoristů.

Pro návrh usnesení hlasovalo 73 ze 77 přítomných poslanců koalice. Proti nebyl nikdo. Čtveřice zákonodárců vládního tábora se hlasování zdržela. Poslanci opozice se jednání Sněmovny nezúčastnili, na jejich místech byl transparent se vzkazem „Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte“.

14. května 2026
