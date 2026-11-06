Podle mluvčího Pražské energetiky (PRE) Karla Hanzelky výpadek zasáhl především Prahu 5, Prahu 6 a částečně i Prahu 1. Bez proudu bylo přes 70 tisíc doběrných míst. K výpadku došlo kvůli technickým problémům na rozvodně Červený vrch a rozvodně Západ.
„Technikům společnosti se podařilo připojit lokalitu Červený vrch velmi brzy, díky čemu trval tento výpadek jen několik minut. Rozvodnu Západ jsme taky postupně připojili. Celkový výpadek trval se vším všudy 44 minut. Veřejnosti se omlouváme za způsobené komplikace, celá Praha teď už svítí,“ vysvětloval mluvčí.
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Zdůraznil, že šlo o technickou závadu. „Určitě, je potřeba vyvrátit spekulace o kybernetickém útoku, nešlo o něco takového.“
Výpadek omezil dopravu pražských tramvajových linek číslo 1 a 2. „V úseku Vozovna Střešovice - Petřiny je přerušený provoz tramvají. Linka 1 a 2 je ukončena ve vozovně Střešovice,“ varoval dopravce.
Podle mluvčí Technické správy komunikací (TSK) se provoz na všech křižovatkách obnovil krátce před 11 hodinou. V poruše je stále několik semaforů. „Zbývá nahodit zhruba 15 řadičů, tedy ovladačů semaforů na křižovatkách. To teď provádí technici THMP,“ popsala mluvčí TSK Barbora Lišková.
Jiných částí Česka by se výpadek týkat neměl, ČEZ i EG.D jsou na svých distribučních územích bez problémů.
Výpadek proudu
Výpadek krátce postihl také stanice metra Jinonice a Pankrác. „Zde musely být dočasně uzavřeny eskalátory a soupravy tudy pouze projížděly. V Jinonicích trval výpadek 6 minut, na Pankráci 18 minut, tady už je dodávka plně obnovena,“ uvedl mluvčí DPP Daniel Šabík pro iDNES.cz.
Dodal, že výpadek se dotkl také petřínské lanovky. Místo nefungujících tramvají je podle DPP postupně nasazována náhradní autobusová doprava X1.
K poruše v elektrické rozvodně vyjížděli i pražští hasiči. „Dnes kolem 9:30 došlo k poruše v rozvodně Praha Západ. Hasiči vyjížděli k pěti mimořádným událostem týkajícím se vyproštění osob z výtahů. Kvůli tomuto výpadku došlo k omezení provozu tramvají,“ popsali hasiči síti X.
Vzhledem k nefunkčnímu světelnému osvětlení křižovatek prosí policisté řidiče o opatrnost a následování pokynů policistů.
Výpadek omezil i Sněmovnu
Výpadek postihl také Malou Stranu. Poslanecká sněmovna musela dopoledne přerušit jednání kvůli výpadku elektřiny. V malostranském sídle dolní parlamentní komory ve Sněmovní ulici podle zpravodaje iDNES.cz fungovalo přibližně půl hodiny jen nouzové osvětlení, ostatní zařízení závislá na elektřině byla mimo provoz.
Poslanci přerušili své jednání ve chvíli, kdy probírali změny programu schůze. Po 10:45 se ve Sněmovně plně obnovily dodávky elektřiny.
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Provoz gastronomických zařízení v objektech Kanceláře Poslanecké sněmovny byl přerušen. Obnovení provozu se předpokládá přibližně 30 minut po obnovení dodávky elektrické energie.
Centrum Prahy postihl krátkodobý výpadek loni v říjnu, způsobila ho porucha na rozvodně. Masivní výpadek elektřiny Česko zaznamenalo loni 4. července. Elektřina tehdy v některých částech země nefungovala až několik hodin, výpadek postihl asi milion odběratelů. V tuzemsku je 6,3 milionu odběrných míst.