„Karcinom prostaty patří mezi nejčastější nádorová onemocnění,“ uvedl v úterý na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ročně se podle něj diagnóza potvrdí asi u 10 tisíců mužů, 1500 zemře.
Podle odborníků je za nárůstem jak stárnutí populace, tak lepší diagnostika. V populaci žije kolem 8 či 9 tisíc mužů, kteří o své rakovině prostaty zatím neví.
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Zhruba 2 tisíce mužů na ni přišlo díky vyšetření v rámci screeningu, tedy krevního testu, který jim lékař nabídl na základě věku, nikoliv potíží. Celkem jich oslovili přes 310 tisíc, z nich více než 26 tisíc mělo vyšší hladinu prostatistického specifického antigenu (PSA), který může signalizovat nádor.
„Jen 64 procent z nich dorazilo k urologovi do šesti měsíců,“ řekl přednosta Urologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol a Homolka Marek Babjuk.
Česká urologická společnost Jana Evangelisty Purkyně podle jejího předsedy Romana Zachovala analyzuje, proč tomu tak je. „Jestli to je bariéra, například obava, na straně pacientů, nevyšle je tam praktik nebo je třeba nedostatečná síť urologů v nějaké lokalitě,“ vysvětlil.
Čtvrtina lidí nechodí na preventivní prohlídky
Ze screeningů, které stát organizuje pro včasné odhalení rakoviny, mají nejvyšší účast ty, kam se lidé nemusí sami objednat, ale jsou součástí preventivní prohlídky. Dlouhodobě tak například screening rakoviny děložního hrdla podstupují téměř všechny ženy, které chodí na prevenci ke gynekologovi. Od letošního roku je součástí prevence mužů nad 50 let u praktického lékaře i test krve na rakovinu prostaty.
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Zhruba čtvrtina lidí ale preventivní prohlídky nepodstupuje, u screeningů je účast ještě nižší. „Chystáme změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, který by měl zavést bonusový mechanismus, který bude právě cílen na účast ve screeninzích,“ řekl Vojtěch. Zdravotní pojišťovny by lidem vyplácely řádově tisíce korun.
„Včasný záchyt je naprosto klíčový. Pro pacienty, aby přežili, ale samozřejmě i pro systém, protože léčba pokročilých nádorů je dražší,“ doplnil. Časté jsou navíc podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) druhé nádory u dříve léčených s rakovinou. „Velká masa pacientů přežije svůj první nádor, který by třeba v 90. letech nepřežila,“ vysvětlil. U rakoviny prostaty je to podle něj skoro čtvrtina.
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Podle lékařů bude brzy rakovina nejčastější příčinou úmrtí, v současné době vedou srdeční choroby. Velkou část nádorů lze úplně vyléčit, pokud je lékaři odhalí včas. Například u rakoviny prostaty v prvním stadiu je přežití téměř stoprocentní, u pozdějších stadií přežívá zhruba polovina léčených.