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Část Evropy čekají tropy. Léto se nevzdává a zamíří i do Česka

Petra Škraňková
  11:27
Francie se potýká s vlnou veder. Lidé se koupou i ve fontánách u Eiffelovy věže...

Francie se potýká s vlnou veder. Lidé se koupou i ve fontánách u Eiffelovy věže v Paříži. (25. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Babí léto je na hranici dvou období.
Předpověď tepelné kupole nad Evropou na konci září a v říjnu 2026
Předpověď teplotních anomálií v Evropě v úterý 22. září 2026
Předpověď teplotních anomálií v Evropě ve středu 23. září 2026
24 fotografií
Přestože astronomickému létu zbývá poslední den, v Evropě to na jeho konec nevypadá. Na jihozápadě opět udeří vedra s teplotami nad 35 stupňů. Česko a okolní země procházejí chladnějším týdnem s ranními mrazíky. Skutečné babí léto, na které se u nás čeká, ale klepe na dveře. Přijít má o posledním zářijovém víkendu.

Zatímco meteorologické léto skončilo se srpnem, to astronomické ještě odpočítává hodiny. Podzim začne ve středu 23. září 2026 ve 02:05 hodin SELČ, letní čas skončí až v neděli 25. října.

Nad Evropou se na sklonku září střetávají dvě naprosto odlišné povětrnostní situace. Na jihozápadě drží rozsáhlá tlaková výše plnohodnotné léto, ve střední Evropě se naopak nakrátko připomněl podzim. Rozdíl v teplotách mezi jednotlivými částmi kontinentu přesahuje 20 stupňů.

Francii griluje pozdní vedro, teploty šplhají k 38 stupňům

Nejvýrazněji léto vzdoruje podzimu ve Francii a na Iberském poloostrově. Nad jihozápadem Evropy se zformovala rozsáhlá tlaková výše, takzvaná anticyklona, která účinně blokuje obvyklé podzimní frontální systémy postupující od Atlantiku a proměňuje závěr září v plnohodnotné léto.

Podle prognóz zasáhne nejintenzivnější vlna tepla Francii od pondělí 21. do pátku 25. září. Teploty mohou dosáhnout 35 až 38 stupňů napříč jižní a střední Francií. Ve městech jako Bordeaux, Lyon nebo Montpellier se rtuť teploměru šplhá k hodnotám, které jsou na jihozápadě země zhruba o 12 stupňů vyšší, než je na toto roční období obvyklé.

Prohlížeč globálních meteorologických dat a předpovědních modelů WXCharts v mapách s předpovědí ukazuje, o kolik se teplota v Evropě liší od dlouhodobého normálu. Zatímco střední Evropa je dva až pět stupňů pod normálem, Francie, Španělsko a Portugalsko až 15, a stejně tak Rusko.

Francie se potýká s vlnou veder. Lidé se koupou i ve fontánách u Eiffelovy věže v Paříži. (25. června 2026)
Babí léto je na hranici dvou období.
Předpověď tepelné kupole nad Evropou na konci září a v říjnu 2026
Předpověď teplotních anomálií v Evropě v úterý 22. září 2026
24 fotografií

Ve Španělsku a Itálii nechladne ani v noci

Podobně horko je i na Pyrenejském poloostrově a v oblasti Středomoří. Španělsko, Portugalsko a Itálie se v posledních týdnech opakovaně dostávaly do pásma třicítek, přičemž nad vyprahlými nížinami a v městských kotlinách se teploty držely vysoko i v noci. Za horkem stojí rozsáhlý blokující tlakový útvar nad Středomořím a příliv teplého vzduchu ze severní Afriky.

Právě chybějící noční ochlazení bývá na jihu nejzrádnější. Organismus si přes noc neodpočine a horko se tak snáší mnohem hůř než v suchých vnitrozemských oblastech.

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Sucho, požáry a pak povodně

Dlouhotrvající teplo na jihu přináší řadu problémů. Vyprahlá půda po extrémně horkém létě prohlubuje sucho a suchý kontinentální vzduch dál vysává zbytky vláhy z krajiny. Tam, kde tlaková výše drží slunečné a bezdeštné počasí, roste riziko lesních požárů na vyschlých svazích.

Zrádná je i druhá strana mince. Středozemní moře funguje po horkém létě jako obří tepelný zásobník. Jakmile začnou nad rozpálenou hladinu pronikat od severu chladnější vzduchové hmoty, hrozí v jižní Francii, Itálii, Španělsku a na západě Balkánu prudké srážky. Tvrdě vyprahlá půda přitom nedokáže vodu dostatečně rychle vsáknout, což výrazně zvyšuje riziko bleskových povodní a sesuvů půdy.

Česko čeká chladný týden. O víkendu teploty vystoupají až na 25 stupňů

Česko zažívá chladný týden s mrazíky

Ve střední Evropě je situace úplně jiná. Česko a okolní země procházejí v týdnu od 22. září citelně chladnější epizodou. V noci z neděle na pondělí přešla přes Česko studená fronta, za kterou se razantně ochladilo.

Odpolední maxima se v úvodu týdne pohybují převážně mezi 12 a 17 stupni, ojediněle o něco výš. Rána a noci zůstávají chladné a v některých oblastech se mohou objevit i přízemní mrazíky.

Meteorologové ze Slovenského hydrometeorologického ústavu předpovídají na středu ve vyšších polohách sněžení. První sníh už do Tater přišel v pondělí.

odzadu.sk

Zima sa pomaly hlási o slovo. ❄️ Tatry prikryl prvý sneh tejto sezóny a pri pohľade na zasnežené štíty máme pocit, že Vianoce už vôbec nie sú tak ďaleko.

Teplé svetielka, vianočné trhy, vôňa punču a zasnežené ulice… Kto sa už teší na najkrajšie obdobie roka?

Zdroj: SHMÚ, iMeteo
Video: thisisslovakia

#odzadu #snow #sneh #slovakia #christmas

21. září 2026 v 21:56, příspěvek archivován: 22. září 2026 v 10:01
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Letní počasí se vrátí na prodloužený víkend

Zásadní obrat ale přijde na konci měsíce. Meteorologické modely se shodují, že poslední zářijový víkend přinese učebnicové babí léto. Nad východními a jihovýchodními oblastmi Evropy se má usadit rozsáhlá a stabilní oblast vysokého tlaku vzduchu, která podpoří příliv teplého vzduchu do střední Evropy od jihozápadu.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu by teploty mohly kolem 27. a 28. září vystoupat nad 20 stupňů, při příznivém vývoji se přiblížit až k letním 25 stupňům. Rozdíl mezi chladným začátkem týdne a víkendovým oteplením tak může činit i více než 10 stupňů během několika málo dní.

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Ve středu bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 °C.

Ve čtvrtek přijde velká oblačnost se srážkami, od západu postupně na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17, na jihu Moravy až k 19 °C.

V pátek bude oblačno až polojasno. Na severu a severovýchodě a odpoledne i na jihu Moravy až zataženo a místy přeháňky nebo občasný déšť. Večer srážky postupně ustanou a oblačnosti bude od západu ubývat. Teploměry odpoledne ukážou 14 až 19 °C.

V sobotu meteorologové čekají polojasno až jasno, při zvětšené oblačnosti na severovýchodě území ojediněle přeháňky. Ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě 16 až 19 °C.

Od neděle do úterý bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 18 až 23, postupně 21 až 26 °C.

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