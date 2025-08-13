Český národ je v jádru zlý, řekl velitel čáslavské základny. Za svá slova se omluvil

V lednu se do areálu vojenské letecké základny v Čáslavi vloupal neznámý muž. Armáda kvůli incidentu nevyvodila žádný trest pro vojáky, na sociálních sítích se však objevila kritika. Na tu reagoval v rozhovoru pro Seznam Zprávy zástupce velitele základny Milan Nykodym. „Český národ je v jádru zlý a nepřející,“ uvedl doslovně. Po zveřejnění svá slova označil za nešťastná a omluvil se za ně.
Letouny Gripen odlétají z mateřské čáslavské základny na čtyřměsíční misi v Pobaltí. | foto: Armáda ČR, Petr Dohnal

Zástupce velitele základny v Čáslavi Milan Nykodym na fotografii z roku 2014.
Den otevřených dveří čáslavské základny. JAS-39 Gripen českých Vzdušných sil s...
Na elitní základně taktického letectva v Čáslavi začal tradiční Den otevřených...
Na elitní základně taktického letectva v Čáslavi začal tradiční Den otevřených...
Incident v Čáslavi se odehrál v lednu letošního roku. Do prostor letecké základny v Čáslavi se vloupal neznámý muž, ukradl auto patřící jednomu ze zaměstnanců a projížděl se po základně. Po chvíli s odcizeným automobilem narazil do plotu a odešel. Vojáci si incidentu všimli až poté, co muž odešel ze základny. Policii se muže nepodařilo vypátrat.

Na událost ve středu poprvé reagovala armáda. V rozhovoru pro portál Seznam Zprávy o ní povídal zástupce velitele základny Milan Nykodym. Ten uvedl, že se neznámý muž do prostor základny dostal pravděpodobně pomocí nůžek, kterými rozstříhal plot. Muže se nepodařilo identifikovat ani pomocí kamerových záznamů. Kvůli incidentu provedli vojáci několik opatření.

Vetřelec na čáslavském letišti ukradl auto, při jízdě po ploše havaroval

Nykodym uvedl, že neví o žádném člověku, který by dostal jakýkoliv trest. Noční směna, která prostor měla hlídat, se dle vyšetřování armády a Vojenské policie nedopustila žádného pochybení. I přesto se však armáda nevyhnula kritice místních lidí a uživatelů sociálních sítí kvůli tomu, že umožnili vstup neoprávněného člověka do hlídaného vojenského areálu.

Na tuto skutečnost však velitel reagoval slovy „Český národ je v jádru zlý a nepřející.“ Kritiku Nykodym přičítal medializaci kauzy. Krátce po zveřejnění však na sociálních sítích armády vyšel příspěvek, ve kterém se voják za svá slova omlouvá. S tím, že jeho vyjádření bylo nešťastné.

„Velmi si vážím lidí, kteří naší práci podporují. Svoje vyjádření vzhledem k funkci, kterou zastávám, považuji na nešťastné a nevhodné. Pokud se moje slova někoho dotkla, upřímně se omlouvám. Jako vyjádření pokory a omluvy jsem se rozhodl věnovat padesát tisíc korun na fond Paměti národa,“ řekl v příspěvku.

Čáslavská 21. základna taktického letectva je jednou z hlavních bojových složek vzdušných sil české armády. Jejím stěžejním úkolem je zabezpečit obranu a suverenitu vzdušného prostoru České republiky. Vyzbrojena je gripeny a bitevníky L-159.

Český národ je v jádru zlý, řekl velitel čáslavské základny. Za svá slova se omluvil

