Tento týden hrozí vysoké riziko požárů. Kdo rozhodne o zákazu ohňů na čarodějnice?

Tereza Hrabinová
  15:51
Pálení čarodějnic je za dveřmi. Podle keltské tradice znamená noc z 30. dubna na 1. května přechod mezi temnou a světlou polovinou roku. Pokud chystáte velký oheň, nezapomeňte ho včas nahlásit a sledovat aktuální výstrahy. A hlídat vítr, který může zvýšit riziko šíření požáru.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
15 fotografií

Co zákon zakazuje dávat do ohně?

Od loňského března platí přísnější pravidla pro spalování biologického odpadu. Lidé už nesmí na zahradách pálit listí, trávu nebo čerstvé větve, které při hoření kouří a doutnají. Takový odpad je nutné likvidovat ekologicky – například kompostováním nebo v bioodpadu.

„Není dovoleno pálit čerstvé větve, mokré listí nebo vlhkou trávu, u nichž dochází ke kouři a doutnání,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Pipiš. Tento typ odpadu musí být zlikvidován ekologicky – tedy kompostováním, v hnědé popelnici na bioodpad nebo odevzdáním ve sběrném dvoře.

Sankce

  • Případné sankce v řádu nižších tisíců za porušování zákona udělují takzvané obce s rozšířenou působností.
  • Mnohem vyšší sankce – až 25 tisíc korun – hrozí za vypalování trávy či keřů, které je zakázáno. Hasiči před tímto hazardem opakovaně varují.

Suché dřevo či šišky se na zahradách nadále zapalovat smějí – třeba při grilování nebo opékání špekáčků na ohni.

„Je potřeba odlišit dvě situace. Jednou je nakládání s rostlinným odpadem za účelem pouhé likvidace a druhou, kdy se suché rostlinné materiály, zejména dřevo, spalují na otevřeném ohni k úpravě potravin nebo k rekreačním účelům,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí. Druhý případ je totiž možný.

Posezení u ohně, pálení čarodějnic ani jiné kulturní akce tak novelou ohroženy nejsou.

Kdo vydává zákaz ohňů?

Rozdělávání ohňů mohou v případě nepříznivého počasí, především silného větru, zakázat kraje a obce na základě výstrah od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Tato opatření jsou koordinována s Hasičským záchranným sborem, který poskytuje odborná doporučení a asistenci.

Kde hledat informace o riziku požárů

Pro tento týden zatím meteorologové žádnou výstrahu v souvislosti se suchem a požáry nevydali.

Ale dlouhodobě velmi suché počasí riziko šíření požárů zvyšuje. Největší by tento týden mělo být ve středu kvůli silnějšímu větru.

Ve čtvrtek na pálení čarodějnic bude sice díky slabšímu větru o něco menší, přesto bude podle webu FireRisk druhé nejvyšší, a to prakticky na celém území republiky.

Předpověď požárního rizika tento a příští týden v Česku

A další zvýšené riziko meteorologové předpovíají na sobotu 2. května. Vysoký stupeň, který je třetí ze čtyř, podle nich hrozí například v Polabí, na Kokořínsku, v Českém ráji, Jihočeském kraji a Plzeňsku.

Riziko vzniku závažného požáru ve čtvrtek 30. dubna
Riziko vzniku závažného požáru v pátek 1. května
Riziko vzniku závažného požáru v sobotu 2. května

Předpověď rizika vzniku závažného požáru na čtvrtek, pátek a sobotu

Kam se musí hlásit konání velkého ohně?

Některé požáry vzniknou neopatrným zacházením s ohněm, ale desítky dalších výjezdů hasičů každoročně způsobí plané poplachy.

Pokud chystáte větší oheň, nahlaste ho předem. Zvládnete to online za pár minut. Pro právnickou osobu je to povinné, fyzickým osobám se to doporučuje. Tímto způsobem je totiž vaše pálení automaticky zaevidováno v operačním a informačním středisku hasičů.

Kde hledat vydaný zákaz pálení ohňů

Když poté někdo v okolí nahlásí kouř nebo oheň, operátor si může rychle ověřit, zda jde skutečně o požár, nebo jen o předem ohlášenou a bezpečnou akci.

„Výsledkem je méně zbytečných výjezdů a větší prostor pro skutečné zásahy,“ uvedla tisková mluvčí hasičů Lucie Pipiš.

Pokud plánujete větší oheň mimo svůj pozemek, doporučujeme také kontaktovat místní stanici hasičů nebo obecní úřad a ujistit se, že je vše v souladu s platnými předpisy.

Jak na bezpečné rozdělávání ohně?

  • Umístění ohniště zvolte s rozmyslem – nejméně 50 metrů od okraje lesa, 100 metrů od stohů a v dostatečné vzdálenosti od budov.
  • Okolí ohniště - očistěte od hořlavého materiálu a ohraničte ho nehořlavými materiály.
  • Stavba hranice by měla být stabilní, aby nehrozilo její převrácení.
  • Rozdělávání ohně neprovádějte pomocí hořlavin jako benzín – je to nebezpečné.
  • Sledujte počasí. Za silného větru nebo sucha oheň nerozdělávejte.
  • Bezpečnost především – oheň hlídejte, nenechávejte u něj děti samotné, vyhýbejte se přeskakování ohně a pozor na oděv.
  • Mějte připravené hasicí prostředky – vodu, písek nebo zeminu pro případ potřeby.
  • Po skončení pálení oheň pečlivě uhaste – vodou nebo zasypáním zeminou. Místo můžete opustit až po úplném dohoření.

(Zdroj: www.hzscr.gov.cz)

29. dubna 2026  15:43,  aktualizováno  16:01

Tento týden hrozí vysoké riziko požárů. Kdo rozhodne o zákazu ohňů na čarodějnice?

Napříč Českem se během filipojakubské noci konaly oslavy pálení čarodějnic. Na...

Pálení čarodějnic je za dveřmi. Podle keltské tradice znamená noc z 30. dubna na 1. května přechod mezi temnou a světlou polovinou roku. Pokud chystáte velký oheň, nezapomeňte ho včas nahlásit a...

29. dubna 2026  15:51

