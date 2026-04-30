Češi pálí čarodějnice, hasiči varují kvůli suchu před požáry

V Hradci Králové se připravila vatra u Stříbrného rybníka, v Olomouci na Korunní pevnůstce, vyrazit k ohni se dalo i na hrad Házmburk v Českém středohoří. Další akce připravily zoologické zahrady, domy dětí a mládeže, skanzeny, obce a další instituce.
Plánované rozdělávání ohně při soukromých akcích měli lidé nahlásit hasičům prostřednictvím aplikace https://paleni.izscr.cz, a tím mimo jiné zamezit jejich zbytečnému výjezdu k domnělým požárům. Organizátoři také mohou při pálení hlavně velkých vater požádat o spolupráci místní dobrovolné hasiče.
Hasiči mají při pálení čarodějnic každoročně více práce. Největší roli v nárůstu požárů hraje počasí. Pokud je před 30. dubnem dlouho sucho a teplo, je riziko požáru mnohem vyšší, než když je půda prosáklá vodou. Nebezpečný je také silný vítr, který žhavé uhlíky rozfouká po okolí. V Česku panuje dlouhodobě velmi suché počasí, březen i duben byly letos srážkově velmi chudé a po delší době by se první přeháňky měly objevit až po víkendu.
Podle dávné tradice se noci z 30. dubna na 1. května připisuje magická moc. Svátek se původně slavil zřejmě o úplňku, který byl nejblíže dnu přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně.
Do dnešní doby se většinou uchovalo jen rozdělávání ohňů, při kterých se hoduje či zpívá. Někde se navíc pálí figurína čarodějnice či košťata, oblíbené bývá opékání špekáčků, soutěže o nejlepší masku, klání v čarodějnických dovednostech nebo slet čarodějnic. Na stejné datum připadá keltský svátek jara Beltine, v severní Evropě se poslední dubnová noc nazývá Valpuržina.