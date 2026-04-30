Češi pálí čarodějnice, hasiči varují kvůli suchu před požáry

Autor: ,
  20:14
Na mnoha místech Česka se během posledního dubnového večera rozhořely ohně při tradičním pálení čarodějnic. Vzhledem k dlouhodobému suchu hasiči varují před vznikem požárů a vyzývají lidi, aby byli při manipulaci s otevřeným ohněm opatrní. Organizované akce se konají například v Praze na Kampě, na Ladronce, u Břevnovského kláštera, ve Žlutých lázních či v Loděnici Vltava na Libeňském ostrově.

V Hradci Králové se připravila vatra u Stříbrného rybníka, v Olomouci na Korunní pevnůstce, vyrazit k ohni se dalo i na hrad Házmburk v Českém středohoří. Další akce připravily zoologické zahrady, domy dětí a mládeže, skanzeny, obce a další instituce.

Plánované rozdělávání ohně při soukromých akcích měli lidé nahlásit hasičům prostřednictvím aplikace https://paleni.izscr.cz, a tím mimo jiné zamezit jejich zbytečnému výjezdu k domnělým požárům. Organizátoři také mohou při pálení hlavně velkých vater požádat o spolupráci místní dobrovolné hasiče.

Pálení čarodějnic se v Tišnově pořádal pod drobnohledem dobrovolných hasičů. (30. dubna 2026)
Pálení čarodějnic v Jablonci nad Nisou. (30. dubna 2026)
Pálení čarodějnic se v Tišnově pořádal pod drobnohledem dobrovolných hasičů. (30. dubna 2026)
V Jablonci upálili dvě čarodějnice, které vyrobila místní výtvarnice Linda Lühring. (30. dubna 2026)
37 fotografií

Hasiči mají při pálení čarodějnic každoročně více práce. Největší roli v nárůstu požárů hraje počasí. Pokud je před 30. dubnem dlouho sucho a teplo, je riziko požáru mnohem vyšší, než když je půda prosáklá vodou. Nebezpečný je také silný vítr, který žhavé uhlíky rozfouká po okolí. V Česku panuje dlouhodobě velmi suché počasí, březen i duben byly letos srážkově velmi chudé a po delší době by se první přeháňky měly objevit až po víkendu.

Podle dávné tradice se noci z 30. dubna na 1. května připisuje magická moc. Svátek se původně slavil zřejmě o úplňku, který byl nejblíže dnu přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně.

Pálení v Jablonci. Výtvarnice vyrobila obří čarodějnice z kartonu i větví staré vistárie

Do dnešní doby se většinou uchovalo jen rozdělávání ohňů, při kterých se hoduje či zpívá. Někde se navíc pálí figurína čarodějnice či košťata, oblíbené bývá opékání špekáčků, soutěže o nejlepší masku, klání v čarodějnických dovednostech nebo slet čarodějnic. Na stejné datum připadá keltský svátek jara Beltine, v severní Evropě se poslední dubnová noc nazývá Valpuržina.

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

V mezeře v srdci Londýna se náhle zjevila socha, Banksy kritizuje nacionalismus

Socha britského pouličního umělce Banksyho, která znázorňuje postavu...

Na Waterloo Place v centru Londýna se ve středu objevila nová socha. Ve čtvrtek se k autorství přihlásil Banksy. Socha stojí poblíž soch Eduarda VII. (pradědeček královny Alžběty II.), Florence...

30. dubna 2026  20:45

Lekce řízení v Seině. Řidička v zácviku potopila autobus i zaparkované auto

V Juvisy-sur-Orge nedaleko Paříže spadl autobus do řeky Seiny. Měla s ním jet...

Místo bezpečné jízdy v autoškole přišel boj o život v řece. V Juvisy-sur-Orge u Paříže prorazila řidička v zácviku bariéry a s celým autobusem i cizím zaparkovaným autem se zřítila do Seiny....

30. dubna 2026  20:44

Nový výstup z Muzea. Eskalátory lemují schodiště a uvolnil se prostor pro tramvaje

Nový kapacitnější výstup z vestibulu stanice metra Muzeum nabídne i eskalátory...

Cestující v horní části Václavského náměstí čeká od pátku 1. května pohodlnější cesta z metra. U bývalého Domu potravin (dnes McDonald´s) se otevírá nový kapacitní výstup ze stanice Muzeum, který...

30. dubna 2026  20:32

Češi pálí čarodějnice, hasiči varují kvůli suchu před požáry

Pálení čarodějnic se v Tišnově pořádal pod drobnohledem dobrovolných hasičů....

Na mnoha místech Česka se během posledního dubnového večera rozhořely ohně při tradičním pálení čarodějnic. Vzhledem k dlouhodobému suchu hasiči varují před vznikem požárů a vyzývají lidi, aby byli...

30. dubna 2026  20:14

Macronova poslední bitva. Opevňuje instituce před radikály, ti nemají vyhráno

Premium
Koalici ochotných hostí v Elysejském paláci francouzský prezident Emmanuel...

Francouzský prezident Emmanuel Macron sice oznámil, že po skončení svého mandátu politiku definitivně opustí, ale poslední slovo zatím rozhodně neřekl. Naopak se zdá, že usilovně brání zemi před...

30. dubna 2026

Pálení v Jablonci. Výtvarnice vyrobila obří čarodějnice z kartonu i větví staré vistárie

V Jablonci upálili dvě čarodějnice, které vyrobila místní výtvarnice Linda...

Výtvarnice Linda Lühring vytvořila pro letošní pálení čarodějnic v Jablonci nad Nisou dvě unikátní figury přesahující výšku tří metrů. Výroba postav, z nichž jedna skončila v plamenech a druhá zdobí...

30. dubna 2026  19:59

Írán nabízí Číně, Rusku i dalším obranné technologie a zkušenosti s „porážkou“ USA

Zástupce íránského ministra obrany Rezá Talají-Nik se v Kyrgyzstánu setkal s...

Írán nabízí ostatním státům, zvláště těm soustředěným v Šanghajské organizaci pro spolupráci (ŠOS), tedy mimo jiné Číně a Rusku, že s nimi bude sdílet svou obrannou technologii a zkušenosti s...

30. dubna 2026  19:45

Těžký terén a hodiny práce navíc. Podívejte na nové video přesunu lanovky na Petřín

Transport prvního z vozů nové petřínské lanovky ulicemi Starého Města na místo...

Když pražský dopravní podnik před týdnem úspěšně usazoval na dráhu dva nové vozy petřínské lanovky, šlo o náročnou technickou operaci v úzkých cestách kopce. Akci doprovázely nízké teploty, tma a...

30. dubna 2026  19:07

Ukrajina má první mobilní simulátory F-16. Za dodávku děkuje i Česku

První let stealth bombardéru B-21 „Raider" doprovází v Palmdale v Kalifornii...

Ukrajina obdržela první mobilní simulátory pro výcvik pilotů stíhaček F-16. Výrazně zvýší efektivitu výcviku letových posádek a posílí letecké schopnosti při ochraně ukrajinského nebe, oznámilo ve...

30. dubna 2026  18:45

Trump si vyslechne generála. Dva dny poté, co se viděli v únoru, nařídil údery na Írán

Torpédoborec USS Frank E. Petersen Jr. odpaluje střelu Tomahawk během operace...

Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek zúčastní briefingu s velitelem regionálního velitelství americké armády CENTCOM o nových plánech možných útoků na Írán. Setkání s admirálem Bradem...

30. dubna 2026  18:12

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Vyhublé feně a štěňatům byly vidět kosti. Neměl jsem peníze, zdůvodnil to majitel

Silně pohublá fena skončila společně se třemi štěňaty v péči veterináře....

Případ několika zubožených psů zaměstnává nyní veterináře, policisty a také pracovníky útulku pro psy z Prostějovska. Zvířata měla být majiteli odebrána, ten se jich nakonec sám vzdal. Stav psů...

30. dubna 2026  18:01

Nepřipoutaných obětí nehod rok od roku přibývá. Nedisciplinovanost je stále stejná

Složky IZS zasahují u nehody hasičského vozidla a osobního automobilu u obce...

Loni na českých silnicích zemřelo 68 lidí, kteří nebyli v autě připoutáni bezpečnostním pásem. Je to druhý nejnižší počet od roku 2011, ale meziročně počet obětí vzrostl o 11 procent, informuje...

30. dubna 2026  17:47

