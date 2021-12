Státní zastupitelství znovu požádalo o vydání Babiše kvůli Čapímu hnízdu

„Spisový materiál související s věcí v mediálním prostoru označovanou jako kauza Čapí hnízdo byl dnešního dne okolo 13:30 hodin předán mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,“ uvedl v úterý mluvčí žalobců Aleš Cimbala.

Mandátový a imunitní výbor vydává doporučení plénu, zda má poslance k stíhání vydat, nebo ne. Poslance ani senátora totiž nelze podle ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Šéfkou výboru je Helena Válková (za ANO). Členové výboru se nyní seznámí s podklady pro posouzení a rozhodnutí o žádosti státního zastupitelství.

Kauza se týká údajného padesátimilionového podvodu s dotacemi na výstavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo. Babiš po říjnových sněmovních volbách znovu získal poslaneckou imunitu, vinu dlouhodobě odmítá. Stíhání je podle něj politické a na objednávku.

Kromě něj je v případu obviněna i jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová). I ona v minulosti odmítla protizákonné jednání. Policie oba obviněné stíhá kvůli poškození finančních zájmů Evropské unie a dotačnímu podvodu.

Cimbala dodal, že součástí předaného spisového materiálu je i znalecký posudek. Server Seznam Zprávy už dříve uvedl, že dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch zadal soudnímu znalci ověřit, zda byl na smlouvě ke koupi akcií společnosti Farma Čapí hnízdo zfalšován podpis premiérova syna Andreje Babiše mladšího.

Ten byl v kauze také původně obviněn a jeho stíhání bylo později zastaveno. Podle webu Babiš mladší během zářijového výslechu zpochybnil, že jeho podpis na smlouvě k nabytí čtyř akcií Farmy Čapí hnízdo je autentický.

Podstatou případu je to, že Čapí hnízdo původně patřilo Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se však přeměnilo na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získalo padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu nemělo nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. Babiš holding v roce 2017 vložil do svých svěřenských fondů.

13. září 2021