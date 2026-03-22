Zaujal Hitlera i Alžbětu II., Lobkowiczové zapůjčili do Vídně slavný obraz

Robert Oppelt
  10:17
Na cestu do Vídně se z Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě vydal jeden z nejvzácnějších obrazů v českých sbírkách. Z Londýna do Čech ho kdysi dávno přivezl mladý aristokrat, údajně místo jezdeckých koní. Později obraz zaujal i královnu Alžbětu II. a mnohé další.
Jedno z nejcennějších děl Lobkowiczkých sbírek – obraz benátského malíře Canaletta Londýn: Primátorská slavnost na Temži míří na prestižní výstavu Canaletto & Bellotto do Kunsthistorisches Museum Wien (KHM). Výstava potrvá od 24. března do 6. září 2026. | foto: House of Lobkowicz

Pevnost Königstein v polovině 18. století vyzobrazil malíř Canaletto.
Dílo benátského malíře Canaletta „Londýn: Primátorská slavnost na Temži“ míří na prestižní výstavu Canaletto & Bellotto do Kunsthistorisches Museum Wien (KHM).

Výstava, která začíná už v úterý, patří k hlavním projektům slavného muzea pro tuto sezonu a představí klíčová díla dvou nejvýznamnějších malířů evropských vedut neboli pohledů na města a krajiny.

„Canaletto namaloval pouze několik takto velkoformátových obrazů. Právě oba lobkowiczké pohledy na Londýn jsou těmi prvními. Jsou unikátní i svou barevností, volnější texturou s viditelnějšími tahy štětcem,“ popisuje ředitelka Lobkowiczkých sbírek Dita Baker.

Zapůjčení takto významného díla je logisticky i právně mimořádně náročné. „Obraz má status kulturní památky, a jeho převoz proto podléhá přísnému schvalovacímu režimu a speciálním bezpečnostním a konzervačním podmínkám,“ vysvětluje Baker.

„Pro dočasné přemístění obrazu je klíčová na míru vyrobená polstrovaná schrána, která se musí nejprve mnoho hodin předem aklimatizovat v prostředí galerie,“ popisuje. Až poté je možné do schránky obraz velmi opatrně uložit. „Následně jej převáží speciální nákladní auto, ve kterém jsou také nastaveny správné klimatické podmínky. Samozřejmostí je i bezpečnostní automobilový doprovod,“ dodává.

Nejde o první cestu obrazu do ciziny. Dílo si oblíbila a vybrala pro oslavu šedesáti let na trůnu v roce 2012 britská královna Alžběta II. Velmi si cenila vyobrazení tehdejšího společenského života a tradic běžných Londýňanů.

Canalettiho obraz krátce po namalování putoval z Anglie do Čech, kde se stal součástí rodových sbírek Lobkowiczů. Do nich se podle rodinné legendy dostal vlastně náhodou.

V roce 1745 se vypravil do Londýna mladý kníže Ferdinand Filip z Lobkowicz. Původně jel prý nakupovat jezdecké koně. Při pobytu za Kanálem však v Evropě vypukla válka a návštěva Londýna se protáhla. Kníže tak měl čas se seznámit s místní společností i umělci. A domů si místo koní přivezl dva rozměrné obrazy, které mu měly připomínat Londýn.

Obě díla postupně zdobila různá rodová sídla, kromě vídeňského paláce třeba zámek v Bílině. Zatímco královně se líbil první z obrazů, druhý, „Pohled na Londýn od paláce Lambeth“, zaujal prý Adolfa Hitlera.

Obrazy byly poté, co jejich majitel, diplomat Maxmilián Lobkowicz, odešel spolu s Janem Masarykem do exilu, zkonfiskovány nacisty pro plánované Führermuseum. Pohled od paláce skončil v „depozitáři“ v solných dolech u Salcburku a po válce byly oba vráceny do Československa.

Návštěvníci Lobkowiczkého paláce o obraz nepřijdou úplně. V expozici jej dočasně nahradí velkoformátová obrazovka s projekcí obrazu.

