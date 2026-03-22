Zaujal Hitlera i Alžbětu II., Lobkowiczové zapůjčili do Vídně slavný obraz

Dílo benátského malíře Canaletta „Londýn: Primátorská slavnost na Temži“ míří na prestižní výstavu Canaletto & Bellotto do Kunsthistorisches Museum Wien (KHM).
Výstava, která začíná už v úterý, patří k hlavním projektům slavného muzea pro tuto sezonu a představí klíčová díla dvou nejvýznamnějších malířů evropských vedut neboli pohledů na města a krajiny.
Půjčte mi magistra Kellyho. Lobkowiczové vystavují dopis psaný Rudolfem II.
„Canaletto namaloval pouze několik takto velkoformátových obrazů. Právě oba lobkowiczké pohledy na Londýn jsou těmi prvními. Jsou unikátní i svou barevností, volnější texturou s viditelnějšími tahy štětcem,“ popisuje ředitelka Lobkowiczkých sbírek Dita Baker.
Zapůjčení takto významného díla je logisticky i právně mimořádně náročné. „Obraz má status kulturní památky, a jeho převoz proto podléhá přísnému schvalovacímu režimu a speciálním bezpečnostním a konzervačním podmínkám,“ vysvětluje Baker.
Hlídat klima i zloděje
„Pro dočasné přemístění obrazu je klíčová na míru vyrobená polstrovaná schrána, která se musí nejprve mnoho hodin předem aklimatizovat v prostředí galerie,“ popisuje. Až poté je možné do schránky obraz velmi opatrně uložit. „Následně jej převáží speciální nákladní auto, ve kterém jsou také nastaveny správné klimatické podmínky. Samozřejmostí je i bezpečnostní automobilový doprovod,“ dodává.
Nejde o první cestu obrazu do ciziny. Dílo si oblíbila a vybrala pro oslavu šedesáti let na trůnu v roce 2012 britská královna Alžběta II. Velmi si cenila vyobrazení tehdejšího společenského života a tradic běžných Londýňanů.
Do solných dolů a zpět
Canalettiho obraz krátce po namalování putoval z Anglie do Čech, kde se stal součástí rodových sbírek Lobkowiczů. Do nich se podle rodinné legendy dostal vlastně náhodou.
V roce 1745 se vypravil do Londýna mladý kníže Ferdinand Filip z Lobkowicz. Původně jel prý nakupovat jezdecké koně. Při pobytu za Kanálem však v Evropě vypukla válka a návštěva Londýna se protáhla. Kníže tak měl čas se seznámit s místní společností i umělci. A domů si místo koní přivezl dva rozměrné obrazy, které mu měly připomínat Londýn.
Umělecké aukce se přesouvají na internet. Pro kupce je to výhodnější, říká galerista
Obě díla postupně zdobila různá rodová sídla, kromě vídeňského paláce třeba zámek v Bílině. Zatímco královně se líbil první z obrazů, druhý, „Pohled na Londýn od paláce Lambeth“, zaujal prý Adolfa Hitlera.
Obrazy byly poté, co jejich majitel, diplomat Maxmilián Lobkowicz, odešel spolu s Janem Masarykem do exilu, zkonfiskovány nacisty pro plánované Führermuseum. Pohled od paláce skončil v „depozitáři“ v solných dolech u Salcburku a po válce byly oba vráceny do Československa.
Návštěvníci Lobkowiczkého paláce o obraz nepřijdou úplně. V expozici jej dočasně nahradí velkoformátová obrazovka s projekcí obrazu.