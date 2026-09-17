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Advokátní komora přerušila kárné řízení s Titzem z bitcoinové kauzy

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  15:25
Advokát Kárim Titz (4. prosince 2025)

Advokát Kárim Titz (4. prosince 2025) | foto: ČTK / Uhlíř PatrikČTK

Pavel Blažek
Exministr spravedlnosti Pavel Blažek
Kriminalisté zatýkají dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)
Pavel Blažek a náměstek Radomír Daňhel (28. srpna 2022)
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Česká advokátní komora přerušila kárné řízení s advokátem Kárimem Titzem, který je v kauze bitcoinového daru státu trestně stíhaný pro stejný skutek. O pozastavení činnosti Titze a exministra Pavla Blažka zatím nerozhodla, protože dosud neobdržela jejich obžalobu. Oba čelí obžalobě kvůli přijetí kryptoměny od Tomáše Jiřikovského.

Kárnou žalobu na brněnského advokáta Titze podala Česká advokátní komora letos v březnu. Podle kontrolní rady komory totiž důsledně nezkontroloval původ Jiřikovského bitcoinů a nevyhodnotil jeho dar jako podezřelý obchod podle zákona proti praní špinavých peněz. Česká advokátní komora v tomto ohledu prověřovala i Blažkův postup, žalobu na něj se však rozhodla nepodat. Zdůvodnila to mimo jiné tím, že politikovo tehdejší počínání nesouviselo s výkonem advokacie.

Exministr Blažek a Titz neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze

Možným pozastavením výkonu advokacie Blažka a Titze se pak Česká advokátní komora začala zabývat v květnu, a to poté, co policie oba muže obvinila. Podle příslušného ustanovení zákona o advokacii může komora pozastavit advokátovi výkon činnosti, pokud proti němu bylo zahájeno stíhání za úmyslný trestný čin a „skutečnosti nasvědčující tomu, že byl takový trestný čin spáchán, ohrožují důvěru v další řádný výkon advokacie tímto advokátem“.

Kauza bitcoiny: co říká obžaloba a proč mají být tresty pro Blažka a spol. tak tvrdé

Zatímco Titz stále patří mezi aktivní advokáty, Blažek má advokátní činnost pozastavenou od roku 2012, kdy se stal poprvé ministrem spravedlnosti. Práci advokáta tehdy přerušil z vlastního rozhodnutí, a mohl by ji tedy kdykoliv obnovit.

Po rozhodnutí představenstva komory o pozastavení výkonu advokacie kvůli aktuální kauze by to už možné nebylo. Kvůli miliardovému daru rezignoval na funkci ministra, stejně jako ostatní aktéři kauzy však trvá na tom, že se ničeho nezákonného nedopustil.

Sto milionů bokem. Policie rozšířila trestní stíhání advokáta Titze v bitcoinové kauze

Titz, Blažek i jeho bývalý ekonomický náměstek Radomír Daňhel čelí od srpna obžalobě za zneužití pravomoci a praní špinavých peněz. Státní zástupkyně požaduje pro všechny několikaleté vězení. Programátor Jiřikovský je pak obžalovaný kvůli provozování darknetového tržiště a legalizaci výnosů z trestné činnosti.

K ní měl podle vyšetřovatelů sloužit právě bitcoinový dar státu. Ke kryptoměně se muž dostal po propuštění z vězení, kde si odpykával devět let za provozování on-line tržiště pro prodej drog. Většinu zabavené elektroniky mu soudy loni v lednu vydaly – znalec totiž kvůli šifrování nevěděl, co je v zařízeních uloženo.

15. srpna 2025

KRIMI

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