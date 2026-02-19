Byznys s potraty. Zdravotníci čelí obvinění, že kšeftovali s nelegálními zákroky

Podle zjištění redakce jsou dva ze stíhaných vyšetřovaní na svobodě, mezi nimi má být i další gynekolog. Dvaašedesátiletý lékař Rozbroj zůstal od úterý jako jediný v rukou policie a nyní putuje do vazby. Soud vyhověl návrhu na vazbu proto, aby mu znemožnil pokračovat v trestné činnosti.
Případ je výjimečný tím, že podle policie dělali zdravotníci nelegální potraty ve velkém. Rozbrojova gynekologická klinika v Bílovci delší dobu nabízela přes prostředníka potratové pilulky a na místě lékařské zákroky ženám z Polska, kde je umělé přerušení těhotenství už šest let zakázané.
Tvrdý zákon, který zakazuje ženám rozhodovat o svém těle, vede jen k tomu, že se interrupce přesouvají do šedé zóny.