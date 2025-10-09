„Trh s doplňky stravy rychle roste, je to celosvětový trend a jedním z faktorů je právě masivní reklama,“ potvrdila redakci iDNES Eliška Selinger, nutriční epidemioložka z Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Odhaduje se, že Češi ročně nakoupí produkty v řádu pěti až deseti miliard, ale přesná data nikdo nesleduje.
Jenže velmi často naletí, aniž to vědí. Koupí si něco, co žádný pozitivní účinek na zdraví nemá. Nebo hůř, škodí jim to.
Někteří výrobci těchto preparátů dělají i různé triky, že do směsí přidávají nízké dávky vitaminu D, a proto mohou na obal napsat, že podporují imunitu.