Verdikt k Čapímu hnízdu jsem novinářům nedal, odmítl exsoudce. Na žalobce zvýšil hlas

Muž si podle státního zástupce Jana Vychyty před třemi lety stáhl z počítače rozsudek odvolacího Vrchního soudu v Praze v případu, ve kterém byl stíhán i premiér Andrej Babiš (ANO), a poslal ho médiím včetně neveřejných údajů. Hrozí mu v případě odsouzení až tříleté vězení.
Kydalka dnes u Obvodního soudu pro Prahu 2 prohlásil, že si rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo prohlíželi v systému pražského městského soudu i jiní lidé včetně soudkyň. On sám si verdikt stáhl, o čemž ale podle své výpovědi informoval soudce Jana Šotta, jehož trestní senát měl případ na starost. „On neřekl ani slovo,“ uvedl Kydalka. Dodal, že si stažený soubor poslal na svoji emailovou adresu, soubor ale nikdy neotevřel.
Soudce Milan Rossi, který hlavní líčení s Kydalkou vede, dříve zastavil mužovo stíhání. Jeho jednání nevyhodnotil jako trestný čin. Vychyta ale proti rozhodnutí podal stížnost, se kterou uspěl. Uváděl, že je podle něj trestná jakákoliv neoprávněná manipulace s daty, a to bez konkrétního následku, což má dokládat i konkrétní judikatura Nejvyššího soudu. Informace měly být podle státního zástupce navíc poskytnuty zcela vědomě médiím, a to v neanonymizované podobě, včetně údajně choulostivých zdravotnických informací některých osob.
Úterní soud provázely i emoce, když Kydalka na některé dotazy žalobce reagoval zvýšeným hlasem. Například když se Vychyta bývalého soudce ptal, jak v době, kdy byl ještě ve funkci, fungovalo u městského soudu poskytování informací veřejnosti.
V dotační kauze Čapí hnízdo čelí obžalobě předseda ANO a současný předseda vlády Babiš a jeho někdejší poradkyně, současná europoslankyně Jana Nagyová (ANO). Městský soud nejprve dvojici zprostil, verdikt ale zrušil odvolací soud v neveřejném zasedání na podzim 2023. Následoval druhý osvobozující rozsudek a opětovné zrušení. Při tom již Vrchní soud v Praze konstatoval, že v jednotlivých krocích v případu spatřuje znaky trestných činů.
Letos květnu tak potrestal pražský městský soud Nagyovou za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, odvolací soud případ projedná v září. Babiše Sněmovna počátkem letošního března nevydala ke stíhání, trestní řízení je tak v jeho případě přerušené.
Kydalka sledovaný případ neměl na starosti. Bývalý soudce se údajně vytýkaného jednání dopustil krátce před svým odchodem do předčasného důchodu v listopadu 2023. Rossi dnes hlavní líčení odročil na září, kdy chce vyslechnout mimo jiné i soudkyně pražského městského soudu.