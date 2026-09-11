„Policejní orgán seznámil příslušné osoby s obsahem spisu, ukončil vyšetřování a předložil spisový materiál na Krajské státní zastupitelství v Ostravě s návrhem na podání obžaloby,“ sdělil Radiožurnálu vedoucí ostravských žalobců Libor Malý.
Dodal, že dozorová státní zástupkyně rozhodne nejpozději do konce září. Má dvě možnosti, buď bývalého soudce obžaluje, nebo případ vrátí útvaru k došetření.
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Soudce Kafka nepsal rozsudky, pak zmizel. Našli ho v cizině, je u výslechu
Případ začal loni v březnu, Kafka tehdy rezignoval na funkci soudce Krajského soudu v Brně a zmizel. Policie po něm nejprve pátrala jako po pohřešovaném, brzy se ale ukázalo, že dluží mnoha lidem miliony korun. Policie ho nakonec zadržela v Chorvatsku a v dubnu 2025 ho soud poslal do vazby, aby nemohl znovu uprchnout nebo ovlivňovat svědky.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu ho obvinili z podvodu, protože si od přátel, známých i kolegů od soudu půjčoval pod vymyšlenými historkami peníze nebo jim sliboval výhodné zhodnocení. Z vazby byl propuštěn loni v listopadu.
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Kafka se v rozhovoru, který před časem poskytl Radiožurnálu, přiznal. „Nepopírám, že se ty skutky staly. Myslím si, že jako trestní právník bych je také kvalifikoval jako podvod, protože byly těm poškozeným předestírány nepravdivé skutečnosti. To je jasné. A těm poškozeným byla způsobena škoda. Takže za mě ta kvalifikace je správná,“ uvedl.
Svou obhajobu založil na tom, že si nepůjčoval pro sebe, ale že jednal v krajní nouzi, neboť se bál o život. A že si půjčoval proto, aby mohl platit vyděračům, kteří vyhrožovali, že ublíží jemu i jeho rodině.
Kafka byl soudcem od roku 2018, předtím působil 12 let jako státní zástupce. Dozoroval mimo jiné i metanolovou aféru, jež vypukla v září 2012 a v níž čelilo obžalobě 31 lidí. Dvěma hlavním aktérům úspěšně navrhl doživotní tresty.
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10. dubna 2025