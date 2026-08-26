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Podmíněný trest za perzekuci studenta. Vyslechl si ho bývalý příslušník StB Knot

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  19:10
Pražský městský soud ve středu potvrdil bývalému příslušníkovi komunistické Státní bezpečnosti (StB) Miloši Knotovi za zneužití pravomoci úřední osoby dvouletý podmíněný trest, Knot musí také zaplatit 26 700 korun. Podílel se na perzekuci studenta Českého vysokého učení technického (ČVUT), který doma pořádal přednášky pro signatáře Charty 77. Rozhodnutí je pravomocné.

Soudy

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Státní bezpečnost se tehdejšího studenta Vladimíra Prajzlera zaměřila na přelomu 70. a 80. let. Preisler organizoval a pořádal ve svém bytě filozofické přednášky. Těch se účastnili kromě studentů takzvaní pravicoví exponenti a signatáři Charty 77. Jeden z účastníků ale přednášku nahrál na magnetofon a nahrávku poskytl důstojníkům StB.

Bývalý příslušník Státní bezpečnosti Miloš Knot u Městského soudu v Praze (26. srpna 2026)
Poškozený někdejší student Vladimír Prajzler, za ním předseda odvolacího senátu Richard Petrásek
Miloš Knot (vpravo) a Stanislav Cajkář (vlevo) u Obvodního soudu pro Prahu 1, který projednává případ dvou bývalých příslušníků StB, kteří podle obžaloby na přelomu 70. a 80. let zařídili vyloučení studenta z ČVUT kvůli jeho přednáškám pro signatáře Charty 77. (17. března 2025)
Miloš Knot a Stanislav Cajkář u Obvodního soudu pro Prahu 1, který projednává případ dvou bývalých příslušníků StB, kteří podle obžaloby na přelomu 70. a 80. let zařídili vyloučení studenta z ČVUT kvůli jeho přednáškám pro signatáře Charty 77. (17. března 2025)
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Již dříve k podmíněnému trestu odsouzený příslušník StB Stanislav Cajkář nechal založit na studenta spis, nasadil na něj tajného spolupracovníka a zařídil, aby byl jeho byt odposloucháván. Navrhl také mladíkovo vyloučení ze školy, protože podle něj účastníci přednášek kritizovali socialistické zřízení a šířili nepřátelskou hudbu, literaturu a tiskoviny. U hlavního líčení bývalý příslušník uznal vinu. Soud mu uložil dvouletý podmíněný trest, který již nabyl právní moci.

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Knot se začal případem zabývat až později v době, kdy byl Prajzler již ze studií vyloučen. Spolu s Cajkářem mu zabránil se na školu vrátit, podmiňoval to spoluprací s tajnou policií.

Knot u soudu tvrdil, že je nevinen. Podle prvoinstančního soudu se však jeho vina prokázala. „Podle Nejvyššího soudu (NS) je dostatečně podloženo, že existovala příčinná souvislost mezi tím, že (Prajzler) nebyl přijat a jednáním, které v dané souvislosti vyvinul pan obžalovaný,“ řekl dnes soudce odvolacího senátu Alexandr Sotolář.

Soudy

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Odvolací senát Knota dříve obžaloby zprostil, ale NS jeho rozhodnutí zrušil a případ mu vrátil k novému projednání. Žádal, aby pražský městský soud vyslechnul další svědky, pokud chce rozhodnout jinak než prvoinstanční soud. Odvolací senát tak dnes vyslechl Prajzlera, který však uvedl, že mu StB spolupráci výměnou za znovupřijetí ke studiu nenabízela. „Vyšetřovatele si již nepamatuju,“ dodal. Další svědky však soud vyslechnout nemohl, protože zemřeli nebo na výzvy nereagovali.

Stíhaní byli důstojníky StB z oddělení zaměřeného na boj s vnitřním nepřítelem spadajícího pod správu Sboru národní bezpečnosti hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

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