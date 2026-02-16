Zeman měl kancelář v Dejvicích od roku 2023. „Bylo třeba najít zcela bezbariérový prostor s odpovídajícím zázemím, splňující také bezpečnostní požadavky,“ uvedl ke změně Novák. Nové prostory nabídl spolek Přátelé Miloše Zemana, který si od pražského arcibiskupství pronajímal i dejvickou kancelář.
Bývalý prezident bude v nových prostorách úřadovat opět každou středu, program je ale variabilní. „Zahrnuje mediální vystoupení, setkávání s politiky, diplomaty a lidmi z různých profesí. Odráží nejen aktivní zájem prezidenta Zemana o domácí a zahraniční problémy, ale také jeho odborné zaměření,“ sdělil Novák.
|
Bývalý Zemanův mluvčí Ovčáček bude dohlížet na ČTK, rozhodli poslanci
Jan Novák povede protokolární, tiskové a administrativní záležitosti spojené s činností někdejšího prezidenta. „Jsem velmi rád, že se vedení mé kanceláře ujal Jan Novák, který má velké zkušenosti. Byl vedoucím úřadu vlády v letech 2006 až 2010 a pracoval také pro mne a mé předchůdce Václava Havla a Václava Klause. Jsem rád, že moji nabídku přijal,“ řekl serveru Zeman.
Zemanovi mandát skončil 8. března 2023, v úřadu prezidenta byl deset let. Ze zákona má bývalý prezident nárok na 50 000 korun měsíčně na chod kanceláře a plat asistenta.