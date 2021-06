Nesmyslný výmysl! Klause rozčílily dotazy na půjčku SSSR, odešel ze studia

„Žádnou půjčku jsem nikomu nedal. Nebyla to půjčka, že by šly nějaké peníze do Sovětského svazu. Šlo o otevření úvěrového rámce. Když budeme dodávat naše výrobky, tak někdy budou splaceny. Naše podniky dále vyvážely do Sovětského svazu. Uzavřela se dohoda, že je to na úvěr, který bude do tehdy a do tehdy splacen,“ začal objasňovat kauzu exprezident.

Po opakovaných dotazech moderátora Radiožurnálu označil kauzu za „nesmyslný výmysl aktivistických novinářů Hospodářských novin, kteří stojí na druhé straně barikády než já,“ řekl Klaus.

Mezi ně zařadil i na samotného moderátora. „Asi patříte do klanu soudruhů z Hospodářských novin,“ pokračoval. „Vy jste blázen? Mně se zdá, že neposloucháte. Snažíte se prodlužovat lži. Divím se, že se nestydíte,“ vystartoval Klaus.

Později pak opustil nahrávací studio. „Pane kolego, končím. Myšlenka, že jsme něco tajili, končím, na shledanou. S vámi pokračovat nechci,“ dodal exprezident a odešel.

Ministerstvo financí vedené Václavem Klausem tajně odeslalo na přelomu 80. a 90. let do Sovětského svazu půjčku přibližně 1,3 miliardy amerických dolarů.



Peníze půjčené na základě dohody uzavřené komunistickou vládou Ladislava Adamce se staly součástí mnohamiliardového dluhu, ze kterého Rusko vrátilo Česku pouze část. Ministerstvo pod Klausovým vedením dál hledalo způsob, jak Sovětskému svazu peníze poslat, a nakonec ho našlo, informovaly Hospodářské noviny.

Co se stalo s půjčkou zaslanou Mezinárodní bance hospodářské pomoci, kterou založili Sověti s dalšími státy Rady vzájemné hospodářské pomoci, není jasné. Úvěr se podle nich stal v 90. letech součástí takzvaného ruského dluhu, o kterém politici tvrdili, že obsahuje pohledávky z předlistopadových dob. Klaus na konci května popíral, že by o půjčce věděl.