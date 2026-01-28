Zeman se zastal Macinky, připomněl právní definici vydírání

  11:54
Bývalý prezident Miloš Zeman se zastal ministra zahraničí a šéfa Motoristů sobě Petra Macinky. Sdílí názor, že v textových zprávách, které Macinka zaslal prezidentovi Petru Pavlovi, nejde o vydírání. Zeman se odkázal na slova právníka Tomáše Sokola.
Bývalý prezident Miloš Zeman.

Bývalý prezident Miloš Zeman. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Trestní zákoník jednoznačně definuje trestný čin vydírání jako vyhrožování násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy,“ uvedl na Facebooku bývalý prezident Miloš Zeman.

„Známý právník Tomáš Sokol tvrdí, že z tohoto důvodu Macinkův materiál určený poradci prezidenta není trestným činem vydírání. A já tento názor sdílím,“ doplnil exprezident.

Macinka neměl nic psát, vydírání to ale není, hodnotí právníci jeho SMS Hradu

Advokát Sokol v úterý pro iDNES.cz uvedl, že Macinkovy zprávy považuje za neuctivé. „Ale že by tam bylo něco, co by svědčilo o záměru vyhrožovat někomu, že mu způsobí nějakou vážnou újmu, tak to jsem z toho nevyrozuměl,“ dodal. Podobný názor měli i další právníci.

Policie v úterý odpoledne potvrdila, že obdržela oficiální podnět k prošetření obsahu textových zpráv od kanceláře prezidenta republiky. Podle Sokola nyní policie pravděpodobně vyslechne ministra Macinku.

„On řekne, že tím myslel nějaké pravděpodobně politické kroky vůči panu prezidentovi a tím to asi skončí,“ podotkl v úterý Sokol.

„Nepředpokládám, že by se pan ministr Macinka přiznal k tomu, když tam píše o nějakých vážných následcích, že tím mínil, že panu prezidentovi zapálí Hradčany. To asi ne,“ doplnil právník.

Bomba první kategorie, džin je venku, píší na Slovensku o Macinkových zprávách

Podle něj by vydírání ze zpráv muselo být jasné. „Z kontextu musí být zřejmé, že jde o něco nezákonného nebo vyvolává následek,“ podotkl Sokol. „Takže nevidím důvod, proč tam domýšlet něco, co tam není,“ doplnil právník.

„Vejde to do učebnic politologie“

Macinka ve zprávách napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“.

Pavel podle něj může získat klid, když bude Filip Turek na ministerstvu životního prostředí. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl a doplnil, že má podporu jak premiéra Andreje Babiše, tak hnutí SPD.

