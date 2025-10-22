Zeman opustil nemocnici po akutní operaci abscesu. Jsem malátný a unavený, řekl

Bývalého prezidenta Miloše Zemana lékaři v úterý propustili z motolské nemocnice, kde mu minulý týden ve čtvrtek akutně operovali absces na zádech. Nyní je v domácí péči. Na sociální síti X o tom ve středu informoval Zemanův blízký spolupracovník Luboš Procházka.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident Miloš Zeman. (3. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)
„Pořád jsem ještě malátný a unavený, ale je mi lépe. V nemocnici se o mě starali s příkladnou péčí,“ řekl bývalý prezident. Podle Procházky exprezidentův pracovní program jeho kancelář na nejbližší dny zrušila.

Do nemocnice bude nyní Zeman jezdit na kontroly. „Nakladatelství Olympia zatím vyčká, zda zdravotní stav Zemana umožní v listopadu a v prosinci jeho účast na knižních akcích a autogramiádách. Na 24. listopadu plánujeme setkání autorů našeho nakladatelství, kam jsme ho samozřejmě pozvali,“ dodal na sociální síti Procházka, který přidal fotku se Zemanem.

Zeman podstoupil akutní operaci v minulém týdnu v jedné z pražských nemocnic. Důvodem byl hnisavý absces na zádech.

V polovině loňského března se Zeman v motolské nemocnici podrobil neplánované operaci kvůli nedokrvení nohy, které způsobila krevní sraženina. Po 20 dnech ho lékaři propustili do domácí péče.

Po odchodu z nejvyšší ústavní funkce bývalý prezident žije ve svém domě v Lánech, který si nechal postavit. Nadále se vyjadřuje k současné politické situaci, s domácími i zahraničními politiky a dalšími osobnostmi se setkává ve své dejvické kanceláři. V posledních volbách podpořil Stačilo!.

Během svého desetiletého prezidentského mandátu v letech 2013 až 2023 byl Zeman v nemocnici několikrát.

Ve velmi vážném stavu byl po sněmovních volbách před čtyřmi lety, kdy v pražské Ústřední vojenské nemocnici strávil 48 dní, zpočátku na klinice intenzivní medicíny.

Lékaři tehdy nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním, které blíže neupřesnili. Z nemocnice se tehdejší prezident vrátit do lánského zámku na Kladensku, kde trávil většinu času do konce mandátu. Staraly se tam o něj nepřetržitě zdravotní sestry.

