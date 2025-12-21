Rusko by mělo zaplatit za svou agresi, řekl Zeman. Připomíná srpen 1968

Bývalý prezident Miloš Zeman v pořadu Napřímo na TN.cz označil Rusko za agresora. „Agresor by měl zaplatit za svoji agresi,“ řekl Zeman v reakci na dotaz, zda by měla být pro Ukrajinu využita zmražená ruská aktiva. Zeman příznivcům Ruska a svým stoupencům připomíná srpen 1968.
Bývalý prezident Miloš Zeman.

„Pokud říkáme, že Ukrajině je třeba pomáhat, tak jí máme pomáhat nejenom slovy, ale činy. Munice je zatraceně pádný čin,“ pronesl dále bývalý prezident Zeman k české muniční iniciativě.

Podle něj Rusko zaútočí na toho, kdo je relativně slabý, a tam, kde má naději na výhru. Rusko by podle něj mohlo napadnout například pobaltské státy, kde je silná ruská menšina. „Rusko by ji mohlo použít jako záminku pro další agresi,“ doplnil Zeman.

Střet s NATO je podle něj přesto krajně nepravděpodobný. „To by Rusko zřetelně prohrálo,“ řekl exprezident. Evropa by podle něj měla zbrojit, ale efektivně. „Se zbrojními zakázkami je spojená také korupce,“ zdůraznil.

Putin chce celou Ukrajinu i bývalé země východního bloku, varují zpravodajci z USA

Zeman dále zmínil, že všem, a to i svým příznivcům a stoupencům, kteří stojí na straně Ruska, říká jednu jednoduchou věc.

„Vzpomeňte si na noc 21. srpna 1968. Tehdy nás Rusové také v noci přepadli. Přepadli malou zemi, která se nebránila. Sdílím názor, že asi nebyla fyzická obrana možná. Ukrajina se brání. Už při vzpomínce na sovětskou okupaci z roku 1968 bychom měli Ukrajinu podporovat,“ řekl bývalý prezident.

SPD vře kvůli slovům jejího ministra Zůny. Peníze na válku nepůjdou, ujišťuje Fiala

Exprezident dále uvedl, že by si přál demokratické evropské Rusko. „Fandil jsem Michailu Gorbačovovi, který k tomu do jisté míry směřoval. Dneska se Rusko opět vzdaluje Evropě i USA,“ doplnil Zeman.

Podle jeho slov by to chtělo nového reformátora. „Někdo, kdo by reformoval Rusko a přivedl ho, řekněme, k pluralitní demokracii,“ dodal.

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje

Nízká hladina vodní nádrže Orlík pohledem z dronu (16. prosinec 2025)

Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...

Kreml: Návrhy EU a Kyjeva k míru nevedou, Putin je připraven jednat s Macronem

Sledujeme online
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (25. září 2025)

Změny, které v amerických návrzích ohledně ukončení války na Ukrajině učinili Evropané a Kyjev, šanci na mír nezlepšily. Řekl to zahraničněpolitický poradce ruského vládce Vladimira Putina Jurij...

21. prosince 2025  7:27,  aktualizováno  9:32

Rusko by mělo zaplatit za svou agresi, řekl Zeman. Připomíná srpen 1968

Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)

Bývalý prezident Miloš Zeman v pořadu Napřímo na TN.cz označil Rusko za agresora. „Agresor by měl zaplatit za svoji agresi,“ řekl Zeman v reakci na dotaz, zda by měla být pro Ukrajinu využita...

21. prosince 2025  9:14

Španělský Manchester má co nabídnout. Bilbao je neobjevený klenot Baskicka

Průvod před Guggenheimovým muzeem, další klíčové stavbě v historii města....

Španělsko se může chlubit spoustou charakteristických měst, písečných pláží a klidných vesniček. Jednomu místu se však kvůli atmosféře i cenové dostupnosti přezdívá „španělský Manchester“. Pulzující...

21. prosince 2025

Krádež kabelů omezila provoz vlaků v Praze, spoje nabírají zpoždění

City Elefant v nových barvách na nádraží Praha-Zahradní Město

Krádež kabelů omezila ráno provoz desítek vlakových spojů v centru Prahy. Krádež se stala v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží, zpoždění tam může dosáhnout až 20 minut. Situace se dotýká...

21. prosince 2025  8:51

Přeshraniční boje s Thajskem už vyhnaly z domovů půl milionu Kambodžanů

Lidé prchají z domovů kvůli pohraničnímu střetu mezi Thajskem a Kambodžou. (8....

Přeshraniční útoky a střety mezi Thajskem a Kambodžou už na kambodžské straně vyhnaly z domovů na 500 tisíc lidí, informovalo tamní ministerstvo vnitra. Thajsko už dříve uvedlo, že na jeho území bylo...

21. prosince 2025  8:02

Desítky tisíc domácností zůstaly v San Francisku bez proudu. Lidé mají zůstat doma

Desítky tisíc domácností zůstaly v San Francisku bez proudu (21. prosince 2025)

Americké San Francisco v sobotu zasáhl výpadek elektřiny, který se dotknul zhruba 130 tisíc odběratelů. Úřady vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma. Do tmy se ponořila část pobřeží, kde sídlí velké...

21. prosince 2025  7:54

Při střelbě u nočního podniku v JAR zemřelo deset lidí, další jsou zranění

Jihoafričtí policisté

Deset lidí zemřelo a deset dalších utrpělo zranění při střelbě, kterou rozpoutali v noci na neděli neznámí zločinci před nočním podnikem poblíž jihoafrického Johannesburgu. Policisté po útočnících...

21. prosince 2025  7:45

USA podle Zelenského navrhly, aby se v Miami konala přímá jednání i s Rusy

Sledujeme online
Americký prezident Joe Biden na setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...

Američané podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského navrhli, aby se přímých jednání v Miami o možném konci ruské války na Ukrajině účastnili zástupci Spojených států, Ukrajiny i Ruska....

21. prosince 2025  7:21

„Nalodění se souhlasem“. USA se u Venezuely zmocnily dalšího ropného tankeru

USA se u Venezuely zmocnily dalšího ropného tankeru (20. prosince 2025)

Bezpečnostní složky Spojených států se v sobotu v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zmocnily dalšího ropného tankeru. Informace amerických médií na X potvrdila ministryně vnitřní bezpečnosti...

20. prosince 2025  22:28,  aktualizováno  21. 12. 7:14

Z přivýdělků je dnes zlatý důl. Hodinový manžel si přijde i na 800 korun za hodinu

Premium
Lidé si stále častěji platí za práci, kterou jejich rodiče doma dělali sami. Od...

Po službách hodinových manželů či uklízeček roste poptávka a stále více lidí je nebere jen jako brigádu, ale jako hlavní příjem. Pan Stanislav pověsil na hřebík práci montážního dělníka v závodu na...

21. prosince 2025

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

21. prosince 2025

Test tuzemských perlivých vín: Itálii se vyrovnají. Až na vzorky s chutí plastu či gumy

Premium
ilustrační snímek

Chryzantémy, letní jabloň z dětství u prarodičů, rozkvetlá větvička, hruškový kompot, ale také shnilá jahoda, zatuchlý mák či zubní pasta. Profesionální degustátoři hodnotili šestnáct perlivých vín z...

21. prosince 2025

