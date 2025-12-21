Rusko by mělo zaplatit za svou agresi, řekl Zeman. Připomíná srpen 1968

„Pokud říkáme, že Ukrajině je třeba pomáhat, tak jí máme pomáhat nejenom slovy, ale činy. Munice je zatraceně pádný čin,“ pronesl dále bývalý prezident Zeman k české muniční iniciativě.
Podle něj Rusko zaútočí na toho, kdo je relativně slabý, a tam, kde má naději na výhru. Rusko by podle něj mohlo napadnout například pobaltské státy, kde je silná ruská menšina. „Rusko by ji mohlo použít jako záminku pro další agresi,“ doplnil Zeman.
Střet s NATO je podle něj přesto krajně nepravděpodobný. „To by Rusko zřetelně prohrálo,“ řekl exprezident. Evropa by podle něj měla zbrojit, ale efektivně. „Se zbrojními zakázkami je spojená také korupce,“ zdůraznil.
Zeman dále zmínil, že všem, a to i svým příznivcům a stoupencům, kteří stojí na straně Ruska, říká jednu jednoduchou věc.
„Vzpomeňte si na noc 21. srpna 1968. Tehdy nás Rusové také v noci přepadli. Přepadli malou zemi, která se nebránila. Sdílím názor, že asi nebyla fyzická obrana možná. Ukrajina se brání. Už při vzpomínce na sovětskou okupaci z roku 1968 bychom měli Ukrajinu podporovat,“ řekl bývalý prezident.
Exprezident dále uvedl, že by si přál demokratické evropské Rusko. „Fandil jsem Michailu Gorbačovovi, který k tomu do jisté míry směřoval. Dneska se Rusko opět vzdaluje Evropě i USA,“ doplnil Zeman.
Podle jeho slov by to chtělo nového reformátora. „Někdo, kdo by reformoval Rusko a přivedl ho, řekněme, k pluralitní demokracii,“ dodal.